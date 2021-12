L’ex-gouverneur de New York Andrew Cuomo sommé de remettre l’argent de son livre

Le gouverneur déchu a reçu l'ordre de remettre les recettes tirées d'American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic (Crise américaine : leçons de leadership tirées de la pandémie de COVID-19) dans un délai de 30 jours, selon plusieurs médias américains, dont le New York Times et Associated Press.

Le livre a été publié en octobre 2020, deux mois avant qu'Andrew Cuomo ne soit contraint à la démission en raison de multiples allégations d'inconduite sexuelle.

La résolution du Comité mixte sur l'éthique publique, adoptée à 12 voix contre 1, lui enjoint de rendre la somme au bureau du procureur général de l'État et autorise le bureau à appliquer le recouvrement.

Un avocat d'Andrew Cuomo, qui critique la décision, a promis de la contester.

Les actions [du comité] posées aujourd'hui sont inconstitutionnelles, dépassent sa propre autorité et semblent être motivées par des intérêts politiques plutôt que par les faits et la loi , a déclaré Me Jim McGuire. S'ils cherchent à faire appliquer cette action, nous les verrons au tribunal.

L'ordre du comité s'inscrit dans la foulée de sa décision, prise il y a un mois, d'annuler l'approbation éthique qu'elle avait donnée à M. Cuomo avant qu'il ne signe le contrat pour la publication de son livre.

Avec ses points de presse quotidiens pour faire le bilan de la situation, l'ancien gouverneur s'était imposé sur la scène nationale au début de la pandémie. Il offrait un contraste marqué avec l'ex-président Donald Trump qui banalisait le coronavirus et contestait les faits avancés par les experts fédéraux en santé publique.

Andrew Cuomo avait même demandé à l'ancien locataire de la Maison-Blanche d'écouter la science et d'aider son État à gérer la crise. Il avait émergé comme une figure rassurante car il prenait la crise au sérieux, même si son État était à l'épicentre de la pandémie.

Il a cependant été révélé par la suite que son administration avait minimisé publiquement le nombre de morts attribuables à la COVID-19, en excluant par exemple du bilan les morts survenues à domicile ou dans les prisons.

Des employés de Cuomo l'auraient aidé pendant leur travail

Le comité avait approuvé l'accord en juillet 2020, après avoir reçu l'assurance de l'avocat du politicien que ce dernier ne ferait pas appel au personnel ou aux ressources de l'État pour rédiger son livre et qu'il l'écrirait entièrement dans ses temps libres .

Des plaintes selon lesquelles des biens, des ressources ainsi que du personnel de l'État ont été utilisés pour préparer, écrire, éditer et publier le livre ont cependant ensuite émergé.

M. Cuomo a reconnu que des employés de l'État l'avaient aidé dans certaines tâches, comme l'édition du manuscrit, mais a soutenu qu'ils l'avaient fait bénévolement.

Une enquête distincte de l'Assemblée législative de l'État, publiée le mois dernier, a révélé que l'ex-gouverneur avait demandé à son personnel de consacrer beaucoup de temps au projet.

Des membres du personnel ont ainsi déclaré aux enquêteurs qu'on leur demandait d'effectuer pendant leur journée de travail des tâches liées au livre, comme transcrire des phrases dictées, imprimer et livrer des documents, et assister à des réunions avec des éditeurs. Un haut fonctionnaire de l'État a envoyé et reçu 1000 courriels au sujet du livre, selon le rapport.

L'injonction du comité, susceptible d'entraîner une longue bataille juridique, pourrait être compliquée par le fait que M. Cuomo a déjà fait don de 500 000 $ issus des recettes du livre à des œuvres de charité et a placé un autre million dans une fiducie pour ses filles.