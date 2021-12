Cyberattaque à T.-N.-L. : des milliers de numéros d’assurance sociale volés

De ce nombre, moins de la moitié des patients (1025) sont toujours en vie. Ils seront contactés prochainement par un représentant de leur régie régionale de santé.

Les quatre régies de santé avaient déjà offert des services de surveillance du crédit aux patients et aux travailleurs.

La Régie de santé de l’Est est l’autorité sanitaire la plus touchée, avec 1971 patients (1071 personnes qui sont mortes) dont le numéro d’assurance social a été volé.

Dans la zone sanitaire du Centre, les cybercriminels ont dérobé le numéro d’assurance sociale de 520 personnes, dont 102 patients actuels.

Le numéro d’assurance sociale de 20 patients de la Régie de santé Labrador-Grenfell, dont quatre personnes qui sont mortes, a aussi été volé.

Il n’y a pour le moment aucune indication que les cybercriminels ont volé le numéro d’assurance sociale aux patients de la Régie de santé de l’Ouest.

Des centaines de milliers de victimes possibles

La panne informatique survenue le 30 octobre dernier a reporté des milliers de chirurgies, d’examens et de rendez-vous. Presque deux semaines après, le gouvernement a révélé que des centaines de milliers de patients et de travailleurs auraient été victimes d’une brèche de données.

Mais jusqu’à maintenant, il n'avait jamais confirmé que des données sensibles étaient volées.

Jusqu’à maintenant, rien n’indique que ces données ont été utilisées par les cybercriminels. Nous avons entendu des histoires et vu des choses dans les médias sociaux, mais rien de vrai , indique le ministre de la Justice, John Hogan.

En novembre, le gouvernement a dit que les pirates ont eu accès au nom, à l’adresse, aux coordonnées, au numéro d'assurance sociale, au numéro d'assurance-soins médicaux (MCP), au nom du médecin et à la date de naissance de certains patients et employés.

Des données qui datent d'il y a 28 ans

Les données possiblement volées datent de plusieurs années et concernent parfois d’anciens employés. Dans les zones sanitaires de l’Est et du Centre, certaines données touchées datent d’environ 28 ans.

Le président-directeur général de la Régie de santé de l’Est, David Diamond n’a pas pu dire, mardi, pourquoi les données des années 1990 n’étaient pas codées et mieux protégées.

Je n’ai pas la réponse, mais ça fait partie de notre enquête , a-t-il affirmé.

La Gendarmerie royale du Canada GRC et le Centre canadien pour la cybersécurité enquêtent sur l’attaque et la brèche de données. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Michael Harvey, indique qu’il lance sa propre enquête formelle sur la cyberattaque et la brèche de données mercredi.

Andrée Robichaud, présidente-directrice générale de la Régie de santé du Centre, indique que les autorités ont appris bien des choses depuis la cyberattaque.