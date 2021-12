Couvent de Lac-au-Saumon : vendre ou détruire

Trois ans après sa mise en vente, le couvent situé à Lac-au-Saumon n'a toujours pas trouvé d’acheteur.

Quatre propositions officielles de rachat ont été proposées aux sœurs, qui les ont toutes refusées.

Selon sœur Chantal Blouin, économe générale de l’ordre religieux, les projets soumis ne correspondaient pas aux attentes de la congrégation.

Initialement, nous voulions vendre la maison avec un projet qui était viable et pérenne, pour que ça ne nous revienne pas comme maison. Il fallait que chacun des promoteurs puisse démontrer sa capacité financière de pouvoir poursuivre, ce qui n’était pas le cas pour une grosse majorité [des projets] , raconte-t-elle.

La maison mère des Servantes de Notre-Dame-Reine-du-Clergé, à Lac-au-Saumon. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

« La démolition est possible... si on n’arrive pas à vendre pour un projet qui pourrait être viable. » — Une citation de sœur Chantal Blouin, économe générale des Servantes de Notre-Dame-Reine-du-Clergé

Les religieuses espéraient aussi voir un projet de transformation qui permettrait au bâtiment de conserver une vocation proche de celle de la congrégation.

Dans la première partie, on avait confié le dossier à des courtiers de la région et de Montréal, c’était plutôt pour continuer le même type d'œuvre , explique-t-elle.

Sœur Chantal Blouin, économe générale des Servantes de Notre-Dame-Reine-du-Clergé Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Sauver le bâtiment

Après le refus des quatre projets, la congrégation a changé son fusil d’épaule. Le couvent de 124 chambres est maintenant en vente en tant que bâtiment commercial.

Initialement, si [ces premiers projets] ne marchaient pas, c’est la démolition, c’est ce qu’on avait dit, puis à ce jour, on était rendu au point où on s’était dit, on démolit. Finalement, on a eu de nouveaux courtiers qui se sont présentés, qui nous ont présenté une approche plus commerciale que dans l’ordre de ce dont on rêvait , raconte l'économe générale, résignée.

« On aimerait au moins sauver le bâtiment. » — Une citation de sœur Chantal Blouin, économe générale des Servantes de Notre-Dame-Reine-du-Clergé

La congrégation se donne le temps de trouver un acheteur, mais si le processus en cours échoue, les religieuses vont se résigner à démolir le couvent.

On donne la dernière chance aux courtiers actuels, parce que ça fait plus de 10 ans qu’on est sur la question de la vente , ajoute-t-elle.

Le couvent surplombe le Lac au Saumon Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

De son côté, la directrice générale de la congrégation, France Lepage, souligne les nombreux efforts des religieuses pour trouver une nouvelle vocation au bâtiment.

On a eu plein de contacts avec les maires de la région, tous les gens de la Municipalité régionale de comté MRC , on travaille encore là-dessus, on n’a pas lâché, on essaye de trouver une manière collectivement pour ne pas détruire ce bâtiment , explique-t-elle.

« Ce n’est plus juste aux religieuses de trouver une solution. » — Une citation de France Lepage, directrice générale des Servantes de Notre-Dame-Reine-du-Clergé

Le ministère de la Culture et des Communications attribue une valeur patrimoniale élevée au bâtiment. Au moment de publier, le ministère n'a pas retourné notre question à savoir si ce statut le protégeait de la démolition.

La congrégation indique que le bâtiment n'est pas protégé par Québec, et ne compte pas présenter de demande pour qu’il le soit.

France Lepage, directrice générale de la congrégation. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Un déménagement reporté aux calendes grecques

La congrégation prévoyait de déménager à Rimouski en 2020.

Mais la pandémie puis l'opposition à la construction d'une résidence pour personnes âgées du Groupe Fari, où la congrégation prévoyait s'installer, ont reporté le projet jusqu'à nouvel ordre.

Les projets qu’on avait essayés n’ont pas abouti non plus, on est dans l’attente. On fait affaire avec le groupe Fari, mais comme le dossier est judiciarisé, on ne peut pas en dire plus que ça , explique sœur Chantal Blouin, qui précise qu’aucune entente n’a encore été signée avec le groupe Fari.

Vingt-cinq soeurs habitent le couvent de Lac-au-Saumon. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Il reste 25 sœurs, dont la moyenne d'âge est de 87 ans, qui vivent dans la bâtiment, dont seulement un quart de la surface est encore utilisée. De plus, 13 patients laïcs vivent aussi à l'unité de soins du couvent.

Par ailleurs, la congrégation a été épargnée par la COVID-19. Le virus n’a pas réussi à s’infiltrer dans la communauté­.