Le Nouveau-Brunswick signale 109 nouveaux cas de COVID-19 mardi, au lendemain de l’annonce de la présence du variant Omicron dans la province . De plus, le gouvernement prévient qu’il n'hésitera pas à resserrer les restrictions sanitaires à l’approche de Noël.

Nouveau cas par région sanitaire Région de Moncton : 20

Région de Saint-Jean : 15

Région de Fredericton : 46

Région d’Edmundston : 5

Région de Campbellton : 6

Région de Bathurst : 6

Région de Miramichi : 11

Parmi les 109 nouvelles infections, mardi, la santé publique n'a pas détecté de nouveaux cas du variant Omicron.

Il y a actuellement 1051 cas actifs dans la province.

Quarante-quatre personnes sont hospitalisées, dont 14 aux soins intensifs

Deux autres personnes sont également décédées après avoir contracté le virus. La santé publique a confirmé que deux personnes sont décédées des suites de la COVID-19, soit une personne âgée de 70 à 79 ans dans la grande région de Moncton et une personne âgée de 60 à 69 ans dans la grande région de Fredericton.

D’autres mesures avant Noël?

L'apparition du variant Omicron pourrait créer un scénario très différent de celui anticipé par les autorités.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs et la ministre de la Santé Dorothy Shephard ont tous les deux dit mardi qu'il est possible que la province passe en phase 2 de son plan pour l’hiver.

Nous pourrions passer à la phase 2. [...] J'espère que nous pourrons voir Noël, et peut-être que nous le pouvons. Nous ne savons pas ce qui va se produire dans les prochains jours , a expliqué Dorothy Shephard.

La phase 2 signifie notamment le retour de la bulle de deux ménages et la fin des déplacements entre les régions sanitaires pour des raisons non essentielles.

Blaine Higgs a dit craindre que des gens ne respectent pas les mesures sanitaires en place, notamment en participant à des rassemblements du temps des fêtes. Il répète que les restrictions ont été resserrées afin de sauver Noël .

« Nous essayons de sauver Noël, c’est simple, et donner aux familles l’occasion de se rassembler. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Il faut trouver un équilibre, avec le temps des Fêtes, pour éviter que les gens [ne respectent pas les mesures], parce que nous ne pouvons pas nous assurer que ce soit respecté. Nous savons que nous ne serons pas capables de forcer les gens à respecter les mesures , se désole Blaine Higgs. Nous pourrions imposer des restrictions du jour au lendemain, mais est-ce que les gens les respecteraient?

Le premier ministre dit qu’il suit de près l’évolution de la situation en Nouvelle-Écosse, où plus d’une quarantaine de cas du variant Omicron ont été signalés. Ça pourrait facilement se produire ici et c’est pourquoi nous sommes plus sévères que la Nouvelle-Écosse , dit-il.