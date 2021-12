Certains jouets coûtent jusqu’à 25 % plus cher cette année

La hausse peut atteindre jusqu’à 25 % dans certains cas, mais est généralement autour de 5 % et suit, de façon générale, l’inflation. Elle est attribuable notamment aux difficultés d’approvisionnement. Les jouets importés de la Chine sont particulièrement touchés par cette situation.

On le sait, ce sont les conteneurs qui coûtent plus cher. Même le carton coûte plus cher. Il y a eu aussi une pénurie de petites puces. Je parle de la compagnie VTech, par exemple, qui a eu plus de misère à envoyer ses jouets électroniques , a expliqué Audrey Tremblay, précisant que les jouets sont aussi arrivés plus tard.

Les jeux de la compagnie Gladius, une entreprise québécoise basée à Lévis, ont aussi subi des augmentations significatives.

On a reçu trois augmentations de prix cette année chez Gladius, une en février, une en juillet et une au mois d’octobre. Et on nous annonce qu’il y en aura une autre en janvier , de préciser Audrey Tremblay, en entrevue lors de l'émission C'est jamais pareil mardi matin.

Compréhension des clients

Les clients ne sont pas surpris par ces hausses selon elle. La majorité des gens le comprennent et l’acceptent , poursuit-elle.

Depuis quelques années, l’entrepreneure gère la croissance de son organisation. Elle a aussi joué d’astuce en effectuant la majeure partie de ses commandes au début de l’année.

En faisant certaines commandes plus de bonne heure, j’ai réussi à éviter certaines hausses. Les clients le remarquent moins à la caisse , précise Audrey Tremblay.

Avec des informations de Nicolas St-Pierre