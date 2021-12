Alexandre et Pierre Tétrault, un duo père-fils naturellement musical

Comme leurs ancêtres, Alexandre et Pierre Tétrault aiment la musique. Il n’est pas rare de les retrouver dans un salon en train de jouer ensemble dans une rencontre familiale. Place au duel amical entre le père à la guitare et le fils au violon.

Alexandre et Pierre ont accepté de se livrer à un duel musical amical. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Les premières notes

À notre arrivée dans la cabane aménagée en vestiaire de hockey, les deux musiciens accordent déjà leurs instruments. Le duo a choisi la pièce traditionnelle Orange Blossom Special pour le duel amical. C'est une pièce populaire que le public demande souvent en spectacle.

Les accords sont pas mal répétitifs, et ce n’est pas difficile. Mon père entend ce que je joue et il suit facilement , dit Alexandre.

Père et fils n'ont pas besoin de se regarder ni de se donner des commandes pour bien interpréter la pièce.

Leur complicité est évidente. Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu'ils jouent ensemble. Quand les enfants étaient encore jeunes, la famille a formé un groupe appelé RAME, une abréviation qui comprend les initiales des prénoms de chacun de ses membres.

Alexandre en répétition alors qu'il était enfant. Photo : Vania Gagnon

Depuis qu’il est très jeune, Alexandre apprend toutes les pièces à l’oreille. C'est son grand-père qui lui a donné son premier violon en cadeau à l'âge de 3 ans.

Il m’a dépassé à l’âge de 5 ans. On voyait déjà le talent quand il était petit , explique son père.

Pierre aussi est un autodidacte. Il a adopté la guitare à l’époque où il travaillait au Conseil jeunesse provincial, après avoir vu un moniteur en jouer. Puis, un ami a offert de lui donner quelques leçons. La musique lui permet de passer du temps avec son fils.

On n'a pas besoin de parler. On joue de la musique et la musique parle. C’est spécial à chaque fois , raconte Pierre.

Alexandre ne se sépare jamais de son violon. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

La composition

Depuis quelques années, Alexandre s’est lancé dans la composition et les arrangements musicaux. En 2020, il a lancé un premier album intitulé Barn Dance. Il travaille fréquemment avec son ami Nicolas Dubois et accepte quelques contrats.

Le Festival du Voyageur lui a demandé à deux reprises de composer la trame sonore de l’événement. Il aime combiner la musique traditionnelle et moderne. Ça me permet de faire rayonner ma culture et de poursuivre mon cheminement musical , dit-il.

Entre deux accords, les deux musiciens échangent des sourires. Alexandre et Pierre baignent dans un univers musical. Ils ont plusieurs amis musiciens, dont certains qui viennent interpréter quelques pièces avec eux dans le petit fort ou dans le tipi installé dans la propriété familiale. Père et fils sont certains que Luc Tétrault viendra bientôt y prendre part.

Une reproduction du fort Gibraltar et une salle de divertissement ont été aménagées sur la propriété. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Et que, de Joe Tétrault aux Lagimodière en passant par les Gagnon, leurs ancêtres entendent aussi leurs séances d'improvisation.