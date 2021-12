Deux tronçons de la route 11 entre North Bay et Temagami auront bientôt trois voies

La route à trois voies - avec une voie de dépassement centrale qui change de direction tous les deux à cinq kilomètres environ - est un modèle qui connaît beaucoup de succès pour améliorer la sécurité routière , explique la ministre des Transports, Caroline Mulroney, en conférence de presse.

Le gouvernement ajoute que ce projet est essentiel pour améliorer l’infrastructure routière de la région.

Nous savons que, dans le Nord, il y a des défis pour assurer la sécurité sur les routes , indique d’entrée de jeu Vijay Thanigasalam, adjoint parlementaire à la ministre des Transports.

Le maire de North Bay, Al McDonald, abonde dans le même sens. Des routes plus sécuritaires, c’est particulièrement important dans le Nord de l’Ontario, où les conditions hivernales peuvent être difficiles et certains grands corridors sont limités à deux voies.

La ministre Mulroney a également souligné l’intérêt de la communauté pour le projet. Nous avons entendu des appels retentissants de la part des intervenants locaux pour faire avancer ce projet.

Les deux emplacements potentiels :

L'annonce est bien accueillie par le député provincial de Timiskaming—Cochrane, John Vanthof. Les deux tronçons sélectionnés se trouvent dans sa circonscription.

C'est vraiment une route très dangereuse , rappelle-t-il.

Il espère maintenant un début rapide des travaux, pour améliorer la sécurité .

Jennifer Piette, qui emprunte quotidiennement la route 11 pour se rendre au travail près de l'intersection de la route 64, voit aussi d'un bon œil l'annonce.

Il y a eu beaucoup d'accidents sur la route 11, c'est épeurant, avec les transports , confie-t-elle.

« Comme c'est là, on a un hiver pas pire, mais j'ai vu des hivers où ils ont fermé des chemins, où il y a eu des accidents. Les enfants sont sur l'autobus longtemps, une heure et plus par jour, aller et retour. »