Omicron : déception dans le monde du spectacle au Nouveau-Brunswick

En raison de l’arrivée du variant Omicron au Nouveau-Brunswick, la province impose entre autres de nouvelles restrictions dans le monde du spectacle et du divertissement. Les salles de spectacles devront réduire leur capacité de moitié et assurer une distanciation sociale de deux mètres dès vendredi à 23 h 59. Une annonce difficile à avaler pour plusieurs intervenants culturels.

Les responsables des salles de spectacle doivent revoir leur distribution des billets quelques jours avant les représentations.

On était tellement près de pouvoir avoir tous nos spectacles de Noël, donc c’est sûr que c’est difficile à avaler , explique Sophie Doucette, directrice générale de la Société culturelle du Monument-Lefebvre.

Sophie Doucette est directrice générale du Lieu historique national du Monument-Lefebvre de Memramcook (archives). Photo : Radio-Canada

Des spectacles annulés

L’équipe du Pays de la Sagouine a choisi d’annuler ses soupers spectacles de samedi et dimanche. Les représentations étaient déjà presque à guichets fermés.

Selon la directrice générale et artistique par intérim du Pays de la Sagouine, Monique Poirier, gérer la logistique d’un tel souper à quelques jours près s’avérait trop compliqué.

Une salle comble lors du souper spectacle du 25 novembre au Pays de la Sagouine à Bouctouche. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Beaucoup de gens étaient déçus, mais les gens comprennent et savent qu’on vit une situation qui est hors de contrôle , a-t-elle ajouté.

Les organisateurs envisagent cependant d’ajouter une représentation supplémentaire mercredi qui viendrait s’ajouter aux représentations du jeudi et du vendredi qui auront lieu comme prévu.

Des spectateurs doivent acheter leurs billets à nouveau

Certains diffuseurs qui avaient déjà vendu plus de la moitié de leurs sièges ont opté pour la remise en vente de leurs billets.

Les détenteurs de billets doivent alors consulter leurs courriels ou les réseaux sociaux des salles de spectacles dans les prochains jours afin de savoir si leur événement est annulé ou non.

La Société culturelle des Tracadilles à annoncé que les détenteurs de billets pour les spectacles des Gars du Nord du 18 décembre devront acheter à nouveau leurs billets, mais la quantité disponible sera réduite de moitié. Ils recevront aussi un remboursement automatique sur leur carte de crédit pour l’achat de leur premier billet qui ne sera plus valide.

Le spectacle des Gars du Nord à Tracadie samedi aura toujours lieu, mais accueillera la moitié moins de spectateurs (archives). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

C’est pas une situation qui est plaisante pour nous, mais à la fin de la journée, c’est vraiment la santé qui est numéro un , explique Emery Bourque, administrateur pour le groupe Les Gars du Nord.

Même principe pour le spectacle de Noël avec les Muses, les Frères Belivo et Roland Gauvin. Les spectacles du mercredi, jeudi et vendredi auront lieu à pleine capacité. Cependant, le bar sera fermé et le masque sera obligatoire en tout temps. Les détenteurs de billets pour les spectacles du samedi et du dimanche seront quant à eux remboursés et devront acheter à nouveau leurs billets, mais la quantité sera réduite de moitié pour respecter la distanciation sociale.

Spectacle Noël avec les Muses, les Frères Belivo et Roland Gauvin (archives). Photo : Radio-Canada

Quant aux autres salles de spectacle comme le Monument Lefebvre à Memramcook, les spectateurs seront informés des changements dans les jours à venir.

Une aide financière pour les producteurs de spectacles

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé un programme d’aide à la billetterie mardi, pour soutenir les producteurs de spectacles en salle et les organisateurs de festivals artistiques et culturels touchés par la pandémie.

Les diffuseurs qui recevront cette subvention pourront bénéficier d’un remboursement de 5 $ par billet vendu pour des spectacles présentés en direct entre le 1er avril 2021 et le 1er mars 2022. Le plafond de subvention varie selon le nombre de sièges dans la salle de spectacle.

Les diffuseurs qui répondent aux critères présentés par le gouvernement peuvent soumettre leur demande une fois les performances terminées.