Au Yukon, Ross River a dû remplacer ses premiers répondants refusant la vaccination

Les trois seuls employés à temps plein des Services médicaux d’urgence de Ross River, issus de la même famille, refusent la vaccination. Ils ont donc été mis en congé sans solde et remplacés, assure le gouvernement.

Tim Colwell était le superviseur des Services médicaux d’urgence de Ross River depuis 20 ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la vaccination obligatoire. Depuis le 1er décembre dernier, en choisissant de refuser la vaccination, sa femme et sa fille et lui tous trois employés à temps plein du service d’ambulance ont été mis en congé sans solde.

Sur les six personnes qui travaillent pour le service d'habitude, les trois titulaires des postes sont donc absents, un coup dur , selon Tim Colwell, surtout à Ross River qui, comme la plupart des régions rurales du Yukon, connaît une pénurie de premiers répondants médicaux.

Ne pas pouvoir travailler alors que je sais que le service a déjà du mal à répondre au besoin de la communauté, ça fait mal , dit-il. Il affirme qu'une partie de leur travail consiste également à aider les infirmières locales.

ll confie qu'il n'est pas à l'aise à l’idée d’être vacciné, car il ne croit pas que le vaccin soit vrai et testé , et que c'est un médicament expérimental . Je ne vais pas dire que le vaccin est mauvais. Je sais que j'ai un ami qui ne serait plus de ce monde s'il n'avait pas eu le vaccin , concède-t-il.

« Je ne suis pas antivax, mais dans ma situation, dans notre famille, nous avons décidé que nous ne voulions pas du vaccin. » — Une citation de Tim Colwell, ancien superviseur, Services médicaux d’urgence de Ross River

Les vaccins distribués au Canada ont été homologués en suivant le processus indépendant d'autorisation des médicaments de Santé Canada qui est reconnu dans le monde entier pour ses normes élevées et son examen rigoureux, selon le site du gouvernement fédéral. Le processus de création des vaccins contre la COVID-19 a été accéléré grâce aux contributions financières de nombreux gouvernements dans le monde. D'autre part, le processus d'homologation des vaccins contre la COVID-19 a aussi été priorisé par les gouvernements, réduisant ainsi le temps d'attente pour leur approbation.

La famille affirme que son souhait est de pouvoir reprendre son service dès que la vaccination obligatoire sera levée.

Selon le député de Pelly-Nisutlin, Stacey Hassard, le gouvernement n’a pas anticipé les effets de la mesure sur les petites communautés rurales du Yukon. Dans de grandes juridictions, si quelques personnes manquent à l'appel ça n’a pas de grandes conséquences, mais pour les petites communautés, comme Ross River, cela fait une grande différence.

Des mesures prises pour protéger la santé publique

Le ministre responsable de la Commission de la fonction publique, John Streicker, explique qu’en tout à Ross River, une dizaine de personnes ont été placées en congé sans solde ou en congés payés le temps de traiter leurs demandes d’exemption. Les postes laissés vacants par la famille Colwell sont remplacés affirme le ministre qui rappelle surtout que le risque existe dans les deux sens .

« Il y a le risque de manquer de personnel, mais il y a aussi le risque lié à la COVID-19. » — Une citation de John Streicker, ministre responsable de la Commission de la fonction publique

L’obligation de vaccination est une mesure prise avant tout pour protéger les Yukonnais et la santé publique, répète-t-il. Les gens sont frustrés contre les mesures parce qu’une fois qu’elles sont entrées en vigueur, ils se sentent protégés, et là ils oublient la raison pour laquelle ces règles sont mises en place.

D'après un reportage d'Anna Desmarais et Jackie Hong