Trois-Pistoles adopte un budget de près de 8 M$

Le taux de taxation global augmente de 0,39 %, ce qui équivaut à une augmentation d'environ 10 $ par rapport à l'an dernier pour une maison pistoloise moyenne évaluée à 129 024 $.

Cette légère augmentation est attribuable à une hausse de 10 $ pour couvrir les frais pour la gestion des matières résiduelles qui passent de 228 $ à 238 $.

Comme dans le précédent exercice, la Ville a toujours un taux d'imposition foncière équivalant à 1,53 $ par 100 $ d'évaluation.

Les coûts pour les services d'aqueduc et d'égouts restent eux aussi stables à 387 $.

La dette nette de Trois-Pistoles diminue et se situe désormais à un peu moins de 6,3 millions de dollars.

Le nouveau maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, élu depuis peu de temps, explique que les priorités du nouveau conseil de refléteront avec plus d'aplomb dans le prochain exercice financier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le maire Philippe Guilbert affirme que, comme les conseillers et lui sont fraîchement élus, le budget et le plan triennal des immobilisations reflètent surtout les engagements pris par le conseil précédent. Le nouveau conseil a préféré rester prudent pour son premier exercice financier.

« On est contents du budget. Ça va être notre outil de travail pour la prochaine année. On est assez à l'aise avec ça. Puis, pour les prochaines années, on va essayer de mettre notre couleur. » — Une citation de Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

On n'a pas fait de folies. C'était déjà un budget qui était bien présenté. [...] On a beaucoup posé de questions pour en connaître davantage , a aussi soutenu le maire en entrevue mardi.

Philippe Guilbert précise toutefois que le nouveau conseil a tenu à réaménager l'utilisation faite par la Ville du fonds de revenus provenant des parcs éoliens.

C'était un fonds qui était un peu sous-utilisé par les années passées. Donc, on a mis certaines choses là-dedans qui étaient un peu plus à notre saveur, disons. On se donne l'année pour bien placer les choses et, éventuellement, aller de l'avant avec d'autres projets , explique-t-il.

Plan triennal des immobilisations

Le plan triennal des immobilisations (PTI) pour 2022-2023-2024 a aussi été présenté.

Parmi les grandes dépenses, un montant d'un peu plus de 2,2 millions de dollars est notamment prévu pour la réfection de l'hôtel de ville qui doit s'amorcer en 2022 et se poursuivre en 2023.

La piscine doit aussi être rénovée et un total de 7,6 millions de dollars est prévu pour sa réfection qui doit s'étaler sur les années 2022 et 2023.

« Ce sont de très gros travaux. La piscine a énormément besoin d'amour. On le savait, mais ça va faire beaucoup de bien à Trois-Pistoles. Même chose pour l'hôtel de ville. » — Une citation de Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

Il ajoute que ce sont des projets qui avaient déjà été entamés par le conseil précédent.

Les travaux de la piscine et de l'hôtel de ville devraient pouvoir être amorcés en 2022. La finalisation des plans est en cours, selon Philippe Guilbert.

Un montant de près de 2 millions de dollars est également prévu pour la réfection des rues en 2022 et une somme de 10 millions de dollars est inscrite au plan triennal des immobilisations PTI à cet effet pour 2023.

Le maire Guilbert ajoute que l'administration et le nouveau conseil tenteront de faire respecter l'échéancier prévu au PTI PTI .

Le plan triennal des immobilisations prévoit la création d'un parc de planche à roulettes. (Archives) Photo : Radio-Canada / JEF

Un peu plus de 225 000 dollars doivent être investis dès 2022 pour la création d'un parc de planches à roulettes à Trois-Pistoles.

Philippe Guilbert indique qu'il aimerait que l'échéancier prévu au plan triennal des immobilisations PTI pour la réalisation des différents projets soit respecté, mais que cet échéancier pourrait varier.

Là, on l'a inscrit au plan triennal des immobilisations PTI [le projet de parc de planche à roulettes]. Évidemment, ce n'est pas parce que c'est au plan triennal d'immobilisation PTI que ça va respecter cet échéancier-là précisément, mais ça fait plusieurs années que ça se parle. On va essayer de le concrétiser, mais ça implique aussi beaucoup d'autres choses, le réaménagement du stationnement de l'endroit où il y a la piscine et l'aréna. Donc, ça va être plus qu'un skatepark , ajoute-t-il.

Le maire convient que le réaménagement de cet espace de la ville est nécessaire .

M. Guilbert ajoute que la réalisation du projet dépendra notamment des soumissions et des prix reçus.