164 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès de plus au Manitoba

Le Manitoba rapporte 164 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès supplémentaires mardi, selon les données du tableau de bord publiées sur le site Internet de la province.

Les cas répertoriés portent à 70 140 le nombre total d'infections décelées dans la province depuis le début de la pandémie.

Parmi les nouvelles personnes infectées, 76 n’ont pas reçu le vaccin ou sont partiellement vaccinées.

Faits saillants : 1724 cas actifs

67 061 personnes guéries à ce jour

135 personnes à l’hôpital, dont 34 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1355

Les nouvelles victimes proviennent des régions sanitaires de Winnipeg et d'Entre-les-Lacs et de l'Est.

Les informations spécifiques relativement au sexe et à l'âge des victimes ne sont pas disponibles, le mardi. Le gouvernement du Manitoba n'organise plus de conférence de presse ou n'envoie plus de communiqué de presse ce jour de la semaine concernant la COVID-19 bien que certaines données soient disponibles en ligne.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 6 %. Il a augmenté de 0,3 point de pourcentage par rapport à lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Un tableau indiquant le nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie au Manitoba.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 73

Prairie Mountain : 17

Santé Sud : 36

Entre-les-Lacs et de l’Est : 10

Nord : 28

Depuis le début du mois de février 2020, 1 214 404 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 2779 lundi.