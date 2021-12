Des enseignants, des parents et des élèves se mobilisent à Chelsea contre la loi 21

La communauté continue de se mobiliser en Outaouais à la suite de la réaffectation, jeudi dernier, d'une enseignante ayant refusé de retirer son voile. Une manifestation a rassemblé, mardi, une centaine d’enseignants, de parents d'élèves et d’enfants, à Chelsea.

Quelques personnalités se sont également jointes à la manifestation, à l'instar de la préfète sortante et ancienne mairesse de Chelsea, Caryl Green, et de l’agente à la défense des intérêts du Québec au Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), Lina El Bakir.

Maman de deux enfants scolarisés à l'école élémentaire Chelsea (Chelsea Elementary School), Amy Pitkethly a contribué à l'organisation de cette manifestation, qui n’est pas qu’une démonstration solidaire, dit-elle.

La communauté ici ne [soutient] pas cette loi. Il ne s’agit pas seulement d’une enseignante qui a perdu sa position, la loi affecte beaucoup d’autres personnes , déplore Mme Pitkethly.

Parents et enfants de la région ont pris part à la manifestation contre la loi 21, à Chelsea. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Élève de sixième année, Ivan Krongold estime que les gens devraient pouvoir exprimer qui ils sont, devraient être autorisés à porter des symboles religieux . Un droit élémentaire , considère le jeune garçon, dont le petit frère était dans la classe de l’enseignante au cœur de cette mobilisation, mais qui souhaite rester dans l’ombre.

Un pas dans la bonne direction

Publiée sur Facebook, l’annonce de ce rassemblement encourageait à se vêtir de vert ou à apporter des rubans de la même couleur, en signe de soutien à Fatemeh Anvari, l’enseignante musulmane à l’école élémentaire Chelsea réaffectée au sein de l’établissement scolaire pour ne pas s’être soumise à la Loi sur la laïcité de l’État, dite loi 21, en refusant d’enlever son voile.

Quelques enfants ont également pris part avec leurs parents à la manifestation, pour exprimer leur soutien à l'enseignante Fatemeh Anvari. Photo : Radio-Canada / Émilie Bergeron

Si Amy Pitkethly dit être contente de cette mobilisation, elle estime que l’élan pourrait être encore plus grand . Le reste du Canada doit faire pression sur le Québec.

Une pression assumée notamment dans le choix du lieu de la manifestation, soit à Chelsea devant le bureau du député caquiste de Gatineau, Robert Bussière. Ce dernier n’a pas souhaité faire de commentaires et a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.

L’élan de la communauté, mardi, est un pas dans la bonne direction , estime Lina El Bakir, qui espère à présent une mobilisation de la part de tous les leaders, fédéraux comme provinciaux pour mettre fin à la discrimination inhérente à la loi 21 et adresser ainsi un message clair au gouvernement caquiste que ce n’est pas cela le Québec, que ce n’est pas cela, le Canada .

La manifestation contre la loi 21 avait lieu devant le bureau du député caquiste de Gatineau, Robert Bussière. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

On s’attend de nos leaders, de nos représentants, des gens que nous avons élus, de contrer la discrimination. Nous avons mis en place des constitutions qui protègent les droits des minorités. Pourquoi ne sont-elles pas respectées lorsque nous en avons le plus besoin? interpelle l’agente à la défense des intérêts du Québec au Conseil national des musulmans canadiens CNMC .

Loi provinciale, résonance fédérale

La question a pris une résonance fédérale avec des déclarations interposées, ces derniers jours, du premier ministre du Québec, François Legault, et du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Mardi, c'est le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, qui a durci le ton contre la loi 21.

Je comprends que des gens ne soient pas d’accord, mais on assume pleinement ce choix que nous avons fait, comme élus québécois, de voter pour la loi 21 et de faire [en sorte] que nos institutions sont laïque , a de son côté déclaré le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

L'avocat, Julius Grey (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour l’avocat et spécialiste des questions sur les libertés individuelles, Julius Grey, au-delà de son aspect juridique, cette loi pose une question philosophique qui pourrait être débattue jusqu'en Cour suprême du Canada, pense-t-il.

La question juridique sera résolue par la Cour suprême, j’imagine en 2023 ou en 2024 , a-t-il estimé en entrevue à l'émission Les matins d’ici.

La jeune enseignante qui a perdu son emploi, c’est une perte pour le Québec, une situation lose-lose comme on dirait en anglais. Tout le monde est perdant , a analysé Me Grey, qui considère que la question va au-delà du juridique . La loi 21, c’est philosophique , a-t-il ajouté.

La majorité ne peut pas tout imposer. Il y a des droits et libertés individuelles où la majorité n’a pas son mot à dire , a argumenté l’avocat.

Même son de cloche du côté d’Amy Pitkethly, pour qui l’argument de la majorité ne suffit pas si la loi n’est pas juste et si la loi ne protège pas les droits [de la personne] .

La majorité est là pour protéger les minorités , soutient-elle.

Avec les informations de Rémi Authier, Émilie Bergeron et Fiona Collienne