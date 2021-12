Un enfant tué dans une collision frontale sur la route 309 à Notre-Dame-de-la-Salette

Les pompiers et les ambulanciers ont reçu un appel vers 11 h 27, mardi pour une collision entre deux véhicules. Dans l'un se trouvaient un homme de 33 ans de Notre-Dame-de-la-Salette et ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans, et dans l'autre prenait place un homme de Cantley, âgé de 64 ans.

Les quatre personnes ont été sérieusement blessées dans l'accident.

La Sécurité publique de la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l'Outaouais a confirmé, en après-midi, qu'un des enfants, un garçon de 5 ans, a été transporté au Centre hospitalier de Buckingham où son décès a finalement été constaté. Le second enfant, une fillette, a pour sa part été transféré au Centre hospitalier pour enfants de l’Est ontarien (CHEO) pour des blessures graves qui font craindre pour sa vie.

Le père des enfants a lui aussi subi des blessures graves, qui ne mettraient toutefois pas sa vie en danger, précise la Sécurité publique dans un communiqué. En revanche, l'autre conducteur a lui aussi subi des blessures graves et sa vie serait en danger.

Selon les premiers éléments de l'enquête menée par les agents de la Sécurité publique de la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l'Outaouais, le père des deux enfants aurait dévié de sa trajectoire pour se retrouver dans la voie inverse, sans que la police puisse encore en déterminer la raison. En soirée, aucun élément supplémentaire n'était disponible et l'enquête se poursuivait.

La route 309 a été fermée une longue partie de la journée, avec la mise en place d'une voie de contournement. Elle a finalement pu rouvrir dans les deux sens vers 19 h 30.