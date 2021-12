Plus forte hausse de cas quotidiens de COVID-19 en Outaouais depuis le printemps

On recense 55 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 mardi en Outaouais, soit la plus forte hausse quotidienne de cas depuis le 21 mai.

Toutefois, aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 n’a été enregistré mardi, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

En tout, il y a 261 cas actifs d’infection au coronavirus en Outaouais. Trois personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont deux se trouvent aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ a recensé 14 997 cas de COVID-19 en Outaouais.

Dans l’ensemble de la province québécoise, 1747 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès s'ajoutent au bilan.

Les tests rapides, disponibles sous peu en pharmacie au Québec

Par ailleurs, les tests de dépistage rapide seront disponibles en pharmacie dès la semaine prochaine au Québec, selon une source gouvernementale.

Ces tests, qui seront distribués gratuitement, permettront aux Québécois de procéder eux-mêmes à la prise d'échantillon avec un écouvillon et d'obtenir un résultat en moins de 15 minutes.

124 nouveaux cas à Ottawa

De son côté, Santé publique Ottawa (SPO) fait état de 124 nouveaux cas sur le territoire de la capitale fédérale.

Toutefois, aucun décès n’a été signalé dans les dernières 24 heures.

Des 802 cas actifs dans la région, on compte six hospitalisations, mais aucun patient ne se trouve aux soins intensifs. Il s'agit du plus haut nombre de cas actifs recensés à Ottawa depuis la fin du mois de mai dernier.

Actuellement, huit cas du variant Omicron ont été détectés à Ottawa.

Depuis le début de la pandémie, Santé publique Ottawa SPO a enregistré 33 088 cas de COVID-19 dans la région d'Ottawa.

Neuf nouveaux cas dans l'est ontarien

Après la forte hausse constatée dans le bilan de lundi, qui prenait en compte les trois derniers jours, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) répertorie une augmentation plus raisonnable, mardi, avec neuf nouveaux cas de COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, 6319 cas ont été recensés dans l'est ontarien. Il y a actuellement 121 cas actifs sur le territoire du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO et quatre hospitalisations en lien avec la COVID-19, dont un patient qui se trouve aux soins intensifs.

Le bilan des décès reste le même, avec 133 victimes de la pandémie. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO indique que trois éclosions sont en cours sur son territoire.

À l'échelle de la province, l’Ontario recense 1429 nouveaux cas quotidiens mardi, ainsi que 5 nouveaux décès.