COVID-19 : des assouplissements dans les écoles de la Mauricie et du Centre-du-Québec

La Direction de la santé publique du CIUSSS - Mauricie - Centre-du-Québec MCQ apporte des changements dans la gestion des cas positifs. Les fermetures de classes, entre autres, seront faites uniquement dans le contexte d'une mesure exceptionnelle.

Ainsi, même si un cas est confirmé dans une classe, les enfants asymptomatiques n'en seront pas retirés.

La santé publique estime que la population doit apprendre à vivre avec le virus.

Je pense que la volonté première est de garder les enfants en classe et de favoriser les autotests, qui vont être distribués dans l'ensemble des écoles du Québec , souligne pour sa part le secrétaire général du Centre de services scolaire (CSS) des Chênes, Bernard Gauthier.

Il ajoute que ces assouplissements sont bien accueillis par le Centre de services scolaire CSS . Nous, depuis le début de la pandémie, on collabore activement avec le CIUSSS - Mauricie - Centre-du-Québec MCQ et on est à l'écoute des différentes recommandations. Naturellement, les parents sont invités à rester aux aguets et surveiller les symptômes.

La santé publique demeure également en contact constant avec les écoles.

Le Centre de services scolaire CSS des Chênes dénombre actuellement 14 cas actifs dans l'ensemble des écoles du territoire.

Avec les informations de Jean-François Dumas