Le chômage et le sous-emploi sont les principaux défis des hommes noirs à Windsor

La catégorie des hommes noirs de Windsor est un groupe oublié, affirme la professeure à l'Université de Windsor.

Mme Omorodion constate également que près de 24 % des hommes étaient soit sans emploi, soit sous-employés. C'est presque le triple du taux de chômage général de la région, qui est d'environ 8 %, dit-elle.

Francisca Omorodion a trouvé au cours de ses recherches que le phénomène touche des hommes noirs, même ceux qui sont diplômés des universités locales.

Un bon nombre d'entre eux, lorsqu'ils obtiennent leur diplôme de l'Université de Windsor, par exemple, ils finissent par travailler dans un centre d'appels téléphoniques... ou parfois dans des champs de tomates. Certains d'entre eux se lancent dans la livraison de nourriture , a constaté Mme Omorodion.

Difficile de trouver un emploi dans son domaine

Dismas Nzeyimana, résident de Windsor Photo : Grassieuseté

Étant immigrant qui avait des qualifications différentes, je suis passé par la même expérience, là où les portes étaient ouvertes, mais qui ne cadrait pas avec mes qualifications, c’est un constat amer , explique Dismas Nzeyimana, qui réside à Windsor depuis bientôt quatre ans.

M. Nzeyimana, a remarqué que les agences de recrutement proposent souvent aux hommes noirs des emplois difficiles, le plus souvent dans des manufactures.

Des fois, tu quittes. Tu es fatigué. Tu n'as pas cette expérience canadienne de travailler debout plus de 12 heures. Des fois, ils te renvoient parce que tu n’es pas productif. Tu te retrouves à la maison , lance-t-il.

Un autre membre de la communauté noire à Windsor, Kenny Gbadebo, âgé de 69 ans, a fait l'expérience du chômage et du sous-emploi au cours de sa carrière. À son avis, Windsor-Essex offre moins de possibilités aux hommes noirs.

[Les agences de placement] ne feront que vous reléguer à des emplois subalternes. Et je suis désolé... je ne peux plus le faire , dit-il.

Un certain découragement

M. Nzeyimana est découragé. Il pense même que le retour aux études ne pourra en aucun cas changer les choses.

« Le fameux adage adéquation-formation-emploi, ce n'est pas le style de Windsor » — Une citation de Dismas Nzeyimana, résident de Windsor

Brian McCurdy a une maîtrise en kinésiologie et des années d'expérience dans la LCF avec les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats de Hamilton. Mais un CV impressionnant ne lui a pas permis de trouver un emploi convenable. Le marché du travail à Windsor n'est pas facile pour les hommes comme lui, dit-il.

À quelques reprises, j'ai eu recours à un service d'emploi qui n'a pas vraiment tenu compte de mon expérience ou de mon niveau d'études. Et qui probablement vous orientent dans la plupart des cas vers des emplois de services, des emplois manufacturiers , explique-t-il.

Ayant une double nationalité américaine et canadienne, Brian McCurdy trouve qu’il a plus de chance d'avoir un bon emploi de l’autre côté de la frontière. À Détroit, les études et l’expérience professionnelle sont prises en considération.

De l'autre côté de la frontière, je suis plus facilement accepté. Les gens considèrent davantage votre expérience et vos antécédents comme une valeur et ils vous traitent en conséquence. Vous êtes donc évalué différemment lorsque vous passez un entretien , constate-t-il.

Tentatives de solutions

La professeure Omorodion entend améliorer la situation en organisant une série d'ateliers sur l'emploi destinés spécifiquement aux hommes africains, noirs et caribéens.

Kenny Gbadebo appelle par contre les jeunes à trouver une meilleure vie ailleurs, notamment dans de grandes villes comme Toronto.

Ne restez pas ici, sauf si vous voulez occuper des emplois subalternes, qui n'ont même pas de rapport avec ce que vous faites à l'école , croit-il.

Mme Omorodion fait équipe avec des collègues et des membres de la communauté pour contribuer à améliorer les perspectives d'emploi des hommes noirs de Windsor-Essex.

Elle présentera des ateliers qui permettront à quelque 250 hommes africains, caribéens et noirs d'acquérir les compétences nécessaires pour décrocher un emploi dans leur domaine.

Mme Omorodion a reçu une subvention fédérale de 50 000 $. Les ateliers débuteront en janvier, avec un forum communautaire.

Selon elle, un tel programme était attendu depuis longtemps, car il n'existe actuellement aucune autre ressource communautaire spécifiquement destinée à aider les hommes noirs de Windsor.

Avec les informations de CBC.