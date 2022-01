Cinq dates importantes que l’Alberta soulignera en 2022

Le drapeau franco-albertain, le parc national Wood Buffalo et les Oilers fêteront tous d’importants anniversaires en 2022. Coup d'œil sur quelques dates marquantes pour l’Alberta qui seront soulignées cette année.

Le parc national Wood Buffalo a 100 ans

Le parc national Wood Buffalo est le dernier endroit où les grues blanches se reproduisent naturellement. Il accueille aussi un des plus grands troupeaux de bisons des bois. Photo : Associated Press / Joe Duff

Le plus grand parc national du Canada a été créé en 1922 dans le but de protéger les derniers troupeaux de bisons de la région.

Il a été établi sur des terres nord-albertaines, habitées par des peuples cris, dénés et métis. Les droits de chasse et récolte de ces communautés étaient garantis sur papier au départ. Au fil des ans et des agrandissements du parc, toutefois, ces droits ont été bafoués à répétition. Plusieurs membres de ces nations ont même été expulsés de leurs maisons.

Deux décisions de la Cour suprême du Canada ont depuis confirmé les droits de chasse, de pêche et de piégeage à des fins personnelles dans le parc des Métis et des cris de Mikisew.

Le parc national Wood Buffalo est maintenant inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon le site du gouvernement canadien, le parc abrite le plus grand troupeau de bisons des bois du monde. Il s'agit également de la dernière aire de nidification naturelle de la grue blanche.

Juin 1972 : la commission eugénique de l’Alberta est abolie

Une victime de stérilisation forcée, Leilani O'Malley, remportera une bataille juridique historique contre le gouvernement albertain, 24 ans après l'abolition de la commission eugénique de l'Alberta. Photo : CBC

C’est en 1972 que le gouvernement de Peter Lougheed a aboli la Loi sur la stérilisation sexuelle, dissolvant du même coup la commission eugénique de l’Alberta.

Cette loi créée en 1928 permettait de stériliser des personnes ayant des déficiences ou des troubles mentaux, même sans leur consentement.

Avant sa dissolution, la commission eugénique a approuvé 4725 stérilisations, dont plus de 2800 ont été effectuées.

L’une d’elles a été pratiquée sur une jeune fille de 15 ans nommée Leilani Muir, qui changera plus tard son nom pour Leilani O'Malley. En 1996, elle sera la première personne à poursuivre le gouvernement albertain avec succès pour stérilisation forcée. Des centaines d'autres victimes seront dédommagées par la suite.

Il y a 50 ans, les Oilers jouaient leur premier match

Les Oilers d'Edmonton ont commencé leur parcours en 1972, dans l'ancienne Association mondiale de hockey, avant de rejoindre la LNH. Photo : Getty Images / Jeff Vinnick

L’équipe des Oilers d'Edmonton a joué son premier match officiel de hockey le 11 octobre 1972. Elle l’emporta 7 à 4 contre les Nationals d’Ottawa.

C’était d’ailleurs le premier match de l’histoire de l’Association mondiale de hockey (AMH), qui faisait compétition à la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’Association mondiale de hockey AMH cessera ses activités en 1979 et les Oilers ainsi que trois autres équipes, dont les Nordiques de Québec, se joindront alors à la Ligue nationale de hockey LNH .

Le drapeau franco-albertain célèbre ses 40 ans

Le drapeau franco-albertain est devenu un emblême officiel de la province en 2017. Photo : Radio-Canada

Le désormais célèbre drapeau de la francophonie albertaine a été créé grâce à un concours de Francophonie Jeunesse Alberta (FJA) en 1982. Le design du jeune Jean-Pierre Grenier a été choisi et dévoilé lors du congrès annuel de l’Association canadienne-française de l’Alberta.

Le drapeau comporte une fleur de lys blanche pour représenter la francophonie et une églantine sauvage rouge pour représenter l’Alberta. Les lignes obliques qui le traversent représentent les routes et cours d’eau empruntés par les premiers colons pour arriver sur le territoire.

En 2017, le gouvernement de l’Alberta a officiellement reconnu ce drapeau comme symbole de distinction en vertu de la Loi sur les emblèmes de l’Alberta.

20 ans depuis la sécheresse qui a dévasté les Prairies

De nombreux agriculteurs albertains ont affirmé que la sécheresse de 2021 leur a rappelé celle de 2002. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

En 2001 et 2002, des sécheresses exceptionnellement longues battent record sur record. Elles s’étendent d’un océan à l’autre, mais l’Alberta et la Saskatchewan sont les plus durement touchées.

Au début du printemps 2002, la sécheresse atteint son pire sommet depuis un siècle dans l’Ouest.

Des températures extrêmement élevées subsistent en juin et juillet, notamment près d’Edmonton, avant de chuter brutalement. Le gel et le froid sont arrivés plus tôt que d’habitude en août.

Ce sera la pire saison de croissance que les agriculteurs de la région ont connue.

Ce n’est qu’en 2021 que l’Alberta connaîtra une autre sécheresse comparable.