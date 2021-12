Une fusion paroissiale entraîne la mise en vente de trois églises à Regina

En 2018, un groupe de leaders laïcs au sein de l’Église anglicane a proposé une fusion de cinq paroisses de Regina.

Les églises St. Luke's, St. Matthew, St. James, St. Phillip and All Saints deviennent donc l'église anglicane Immanuel, située dans le bâtiment de l'ancienne église All Saints.

Cette fusion s'explique par une diminution du nombre de fidèles et les coûts élevés d’entretien des églises, selon Cheryl Toth, archidiacre et responsable de l'intendance du diocèse de Qu'Appelle. La pandémie a aggravé la situation, ajoute-t-elle.

« [La nouvelle paroisse] est fondée sur le déclin des congrégations, mais l'élan n'est pas de mourir. Il s'agit de continuer à vivre. Et c'est une source d'espoir pour moi. » — Une citation de Cheryl Toth , archidiacre et responsable de l'intendance du diocèse de Qu'Appelle

Le diocèse se retrouvait avec un surplus de bâtiments à la suite de cette restructuration, ce qui a mené à la vente des trois églises.

L'Église anglicane demande 1,3 million de dollars pour l'église St. Matthew et son presbytère, rue Winnipeg.

L’église St. Luke, qui comprend ses deux bâtiments, est à vendre pour la somme de 2 millions de dollars.

L'église St. James a été vendue pour un montant non divulgué à la Redeemed Christian Church of God King's Court Parish en juillet 2021. L'Église anglicane demandait entre 845 000 $ et 895 000 $ au moment de sa mise en vente.