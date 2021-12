La Saskatchewan lance un programme d’inspection de maisons de soins de longue durée

Rectificatif Radio-Canada a rapporté par erreur que les inspections commencent jeudi, alors qu’elles ont débuté aujourd’hui.

Les inspecteurs du ministère de la Santé inspecteront dans un premier temps près de 20 maisons choisies pour refléter un équilibre entre les milieux urbains et ruraux ainsi qu'un mélange de petites, de moyennes et de grandes maisons .

La province n'a pas dévoilé le nom des communautés où les inspections auront lieu.

La Saskatchewan compte 151 maisons de soins de longue durée et 10 centres qui hébergent des lits de soins de longue durée, selon les informations de la province.

Nous nous engageons à assurer la sécurité et le bien-être des résidents et du personnel , affirme le ministre des Personnes âgées, de la Ruralité et des Soins à distance, Everett Hindley.

Avec l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), nous avons augmenté la surveillance dans les maisons de soins de longue durée. Le programme d’inspection est une étape de plus afin d'assurer que nos aînés vivent confortablement et sécuritairement dans leurs communautés.

La première série d'inspections sera terminée en mars 2022. Une fois ces inspections complétées, toutes les maisons de soins de longue durée suivront un cycle d'inspection de trois ans, indique la province.

Réactions de l’opposition officielle

Le porte-parole de l’opposition officielle pour les personnes âgées, Matt Love, affirme que l’annonce du gouvernement ne suffit pas.

« C’est terriblement inadéquat et cela ne correspond pas du tout aux recommandations émises par l’ombudsman. » — Une citation de Matt Love, porte-parole de l'opposition pour les personnes âgées

Le porte-parole de l’opposition officielle s’intéresse notamment à deux de ces recommandations : La SHA doit établir et mettre en place un examen annuel détaillé, s'assurer que tous les foyers respectent l’ensemble des politiques, des normes et des pratiques en matière de soins, puis publier les informations sur le niveau de conformité une fois par an. La SHA doit s’assurer que les normes et pratiques de la gestion, de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles sont appliquées dans tous les foyers, en réalisant des inspections complètes au moins une fois par année.

Matt Love déplore le fait que ces inspections ne doivent être effectuées qu’une fois par an. De plus, il souligne que l’inspection doit être indépendante et rendue publique une fois complétée.

En ce sens, Matt Love croit qu’une inspection aux trois ans ne permettra pas d’atteindre le seuil de transparence auquel la population s’attend.

La semaine dernière durant une session à l'Assemblée législative, le Nouveau Parti démocratique NPD a affirmé que le système avait manqué à ses devoirs envers plusieurs personnes âgées, surtout durant la pandémie.

Une enquête a été conduite par l’ombudsman après une chute qui a mené à la mort de Frances Sanders en 2018.

La femme de 82 ans est tombée dans sa chambre de la maison Rose Villa à Rosetown, située à 340 km au nord-ouest de Regina. Un rapport de l’ombudsman réclamait davantage de mesures pour protéger les personnes âgées dans les maisons de soins de longue durée et recommandait que la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA développe un processus unique, exhaustif et provincial d'enquête et de signalement d'évènements indésirables .

Dans un communiqué de presse, la province dit que les maisons de soins de longue durée de la Saskatchewan ont toujours été tenues de se conformer aux règlements et aux lignes directrices du programme sur les foyers de soins spéciaux qui établissent les standards auxquels doivent se conformer ces établissements pour offrir des soins efficaces et de qualité.

Le gouvernement provincial indique que le nouveau programme d’inspection se basera sur des initiatives existantes pour mesurer la performance des maisons de soins de longue durée et évaluer leur adhésion aux lignes directrices, aux règlements et aux politiques en ce qui concerne les soins des résidents et au travail auprès des résidents dans ces établissements .

Avec les informations de Laura Sciarpelletti