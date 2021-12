La COVID-19 force des hockeyeurs des Maritimes à annuler leur visite à Saguenay

Les cinq équipes des Maritimes qui devaient participer au Challenge CCM ont dû se désister à la dernière minute lundi soir en raison des mesures sanitaires imposées au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, notamment en ce qui concerne la pratique des sports. Les formations touchées sont celles de Moncton, de Saint-Jean, de Cole Harbour, d’Halifax et de Sydney.

Le tournoi devait à l’origine regrouper 25 équipes composées de hockeyeurs de 15 à 17 ans, dont 20 formations de calibre M18 AAA.

Ces annulations forcent le comité organisateur du Challenge CCM à revoir ses plans initiaux. L’événement se jouera maintenant avec les 15 équipes du circuit québécois uniquement. Il y aura moins de matchs au calendrier et certaines équipes devront disputer deux matchs la même journée. Ainsi, les matchs seront disputés sous le format de deux périodes de 15 minutes et une période de 20 minutes.

On avait deux scénarios en place. On voulait avoir une 16e équipe, ça n'a pas fonctionné, donc on va y aller avec les 15 équipes de la Ligue. On a refait les groupes de chacune des divisions, et avec les matchs, vu qu'on a un chiffre impair, neuf des 15 équipes vont jouer deux matchs par jour. Et on a six équipes qui vont jouer samedi matin où on prévoyait faire des quarts de finale. Ce sera donc des matchs de ronde préliminaire. Les quarts de finale sont repoussés en soirée le samedi , a expliqué le directeur général de la Ligue de hockey de développement M18 AAA du Québec, Yanick Gagné.

Ces désistements auront aussi des conséquences pour certains hôteliers de Saguenay qui devaient accueillir ces équipes pendant quelques jours.

Les parties auront lieu au Centre Jean-Claude Tremblay de La Baie et au Foyer des loisirs d’Arvida.

L'aréna Jean-Claude-Tremblay est situé dans l'arrondissement de La Baie. Photo : Radio-Canada

Quant au volet des meilleurs espoirs de 15 ans en prévision du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et ceux d’âge bantam AAA du Québec, celui-ci reste inchangé.

La ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, et le directeur général de Hockey Québec nouvellement entré en poste, Jocelyn Thibault, assisteront à l’ouverture du tournoi mercredi soir.

Mesures strictes

Les joueurs et les membres du personnel de chacune des équipes doivent être doublement vaccinés pour participer au tournoi. Les mesures sanitaires seront strictes, notamment en ce qui concerne le port du masque à l'intérieur. Et pour éviter des éclosions, les participants sont soumis à un contrôle quotidien depuis dimanche via une application mobile dans laquelle ils entrent leur état de santé quotidien. Le comité organisateur espère ainsi prévenir des éclosions au sein des équipes.

Yanick Gagné est directeur des opérations de la Ligue de hockey de développement M18 AAA du Québec. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On a pris entente avec la santé publique et ils nous ont identifié les sites où on pouvait aller avec les joueurs. On a un responsable COVID, et si un joueur a des symptômes dans sa déclaration du matin, on va avoir un drapeau rouge et le joueur devra aller faire des tests. On va le diriger vers le site que la santé publique de la région nous a identifié et le joueur va rester en isolement par la suite. Et on va attendre les résultats , a précisé Yanick Gagné.

Le Challenge CCM fait un retour cette année après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie. Saguenay avait organisé les éditions de 2018 et de 2019.