L’Archevêché nomme un nouveau président à la Fabrique Saint-Germain

L'Archevêché de Rimouski a démis de ses fonctions le président précédent, Jean-Charles Lechasseur, avant de nommer Jean-Paul Heppell, qui occupe ce poste depuis la semaine dernière.

M. Heppell est un homme d'affaires retraité qui a également été impliqué pendant plusieurs années au sein du Festival d'automne. Il dit entreprendre ce mandat avec optimisme, malgré le conflit qui oppose toujours certains membres du conseil de fabrique et l'Archevêché de Rimouski.

L'année 2022, c'est l'année de la cathédrale de Rimouski , dit-il.

Mon but, c'est d'ajouter une vocation de culture à la cathédrale selon les besoins d'aujourd'hui, de la mettre en marche et de la garder pour l'opérer. C'est de trouver l'argent pour régler tout ça, et après, on va s'ajuster au fur et à mesure , affirme-t-il.

Avec la nomination de M. Heppell, l'Archevêché concrétise ainsi son intention de nommer une cinquième personne au conseil de fabrique dans le but de dénouer l'impasse dans le dossier de la cathédrale, fermée depuis maintenant sept ans. En vertu de la Loi sur les Fabriques, un archevêque a le droit de démettre ou de nommer un président au sein d'un conseil.

Cette nouvelle nomination risque toutefois de changer les rapports de force au sein de la Fabrique Saint-Germain, puisque deux des quatre marguilliers qui la composent se sont entendus à l'amiable avec l'Archevêché en novembre. Le conseil était ainsi scindé en deux clans.

M. Heppell se dit conscient du contexte dans lequel il arrive, mais a bon espoir de réussir à travailler dans l'intérêt de la cathédrale.

« Je me vois comme un modérateur, tout simplement. Les marguilliers, ils ont droit d'être là. Ce qui s'est passé avant, je ne suis pas trop au courant et je préfère ne pas trop l'être, je veux regarder ça du côté positif pour aller de l'avant. » — Une citation de Jean-Paul Heppell, président de la Fabrique Saint-Germain

À titre de président, M. Heppell est habilité à voter, mais son vote n'est pas prépondérant sur les décisions du conseil de fabrique. Pour qu'une décision soit entérinée, la majorité des membres de la fabrique doivent être en faveur.

Le marguillier Victor Lepage, qui fait partie de ceux qui se sont entendus avec l'Archevêché, voit d'un bon œil la nomination de M. Heppell, qu'il connaît depuis plusieurs années. C'est un gars qui est positif, qui a un bon jugement , dit-il.

« Je pense qu'on a une bonne personne pour nous aider à avancer dans l'avenir de la restauration de la cathédrale. » — Une citation de Victor Lepage, marguillier de la Fabrique Saint-Germain

M. Lepage estime que l'arrivée d'une cinquième personne au conseil de fabrique permettra de prendre des décisions importantes concernant l'avenir de la cathédrale et d'entamer certains travaux de réfection en se basant sur le carnet de santé réalisé en 2020 par l'ingénieur Marcel LeBlanc.

En attendant, les procédures judiciaires se poursuivent entre les marguilliers Jean-Charles Lechasseur et Nathalie Leblond ainsi que l'Archevêché de Rimouski, qui souhaite leur destitution.

Jean-Charles Lechasseur de même que l'Archevêché de Rimouski ont préféré ne pas émettre de commentaires dans le cadre de ce reportage.