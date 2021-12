Le nombre de cas actifs de COVID passe sous la barre des 50 en Abitibi-Témiscamingue

Deux de ces cas figurent au bilan de la MRC de Rouyn-Noranda et les deux autres sont répertoriés au Témiscamingue et dans la MRC d’Abitibi.

Le bilan de lundi faisait état de 10 nouveaux cas en 72 heures.

La région compte trois hospitalisations. Une personne est traitée à l’unité de soins intensifs à Rouyn-Noranda.

Malgré de nouveaux cas de COVID-19 dans la région, le nombre de cas actifs continue de descendre. Jeudi dernier, le nombre de cas actifs atteignait 82. Ce mardi, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue en recense 47.

Distribution des cas actifs en Abitibi-Témiscamingue Distribution des cas actifs en Abitibi-Témiscamingue MRC de Témiscamingue 16 MRC de la Vallée-de-l'Or 14 MRC de Rouyn-Noranda 14 MRC d'Abitibi-Ouest 2 MRC d'Abitibi 1

Au Québec, 7 décès supplémentaires et 1747 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés.

Plus de 1400 cas et 5 morts de plus ont été recensés en Ontario.