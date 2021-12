Idées de lecture près du sapin

Là où je me terre, Caroline Dawson

Finaliste au prix des libraires du Québec en 2021, ce premier livre de Caroline Dawson raconte avec justesse et beauté l’arrivée de la jeune immigrante chilienne au Québec. Lumineux et inspirant, ce touchant récit est une lecture des plus agréables.

La mariée de corail, Roxanne Bouchard

La deuxième enquête de Joaquin Moralès transporte le lecteur en Gaspésie, alors qu’une femme capitaine de homardier a disparu. L’intrigue particulièrement riche et la description poétique des lieux en font un roman accrocheur.

Flots, Patrick Senécal

À travers le journal intime d’une fillette de 8 ans, l’auteur de suspense raconte une histoire particulièrement macabre. À la fois innocente et terrifiante, la protagoniste amène le lecteur dans une suite d’événements surprenants à travers une atmosphère troublante.

Thelma, Louise et moi, Martine Delvaux

L’héroïne de ce roman raconte une série d’introspections à travers ses réflexions et anecdotes sur le long métrage culte Thelma et Louise. Le récit nous transporte à bord du célèbre Thunderbird pour d'autres aventures poignantes.

Kukum, Michel Jean

Remplie de sensibilité, cette œuvre de Michel Jean raconte l’histoire d’une jeune orpheline allant vivre avec les Innus de Pekuakami. Une lecture touchante et idéale pour en apprendre davantage sur les valeurs ancestrales des Innus.

Le vacarme des possibles, Valérie Chevalier

Pour son cinquième roman, l’autrice offre un mélange de poésie et d’extraits de journal personnel pour raconter les tourmentes de la vie amoureuse. Une lecture douce et réconfortante, idéale pour les journées froides d’hiver.

Mille secrets mille dangers, Alain Farah

Ce roman raconte la folle journée du mariage d’Alain, qui devient une véritable aventure. À la fois triste et drôle, ce récit sensible et plein de nuances aborde une multitude de sujets comme le racisme, les classes sociales et l’espoir.

Em, Kim Thúy

La plume unique de l’écrivaine aborde avec douceur et sensibilité la guerre du Vietnam à travers le destin des divers personnages. Une lecture pleine de résilience, d’humanité et d’amour.

L’énigme de la chambre 622, Joël Dicker

À travers une multitude de rebondissements, ce roman policier plonge le lecteur dans une enquête fascinante. Un écrivain séjournant au Palace de Verbier tente de faire la lumière sur un meurtre commis des années plus tôt, découvrant ainsi des trahisons, un triangle amoureux et nombreux jeux de pouvoir.

Il préférait les brûler, Rose-Aimée Automne T. Morin

Dans cette autofiction, l’autrice décrit une relation père-fille ambiguë et difficile. Abordant la mort, la famille, le désir et le passage à l’âge adulte, cette œuvre sensible et mature porte à la réflexion sur les différents choix de la vie.

Lait et miel, Rupi Kaur

Ce recueil de poésie rempli de sagesse porte sur les expériences d’une femme moderne dans la jeune vingtaine. Parsemé de jolies illustrations, ce livre percutant se lit d’un trait et remplit le lecteur d’émotions riches.

La fille du train, Paula Hawkins

Ce thriller tient le lecteur en haleine jusqu’à la toute dernière page. À bord du train la menant chaque jour jusqu’à Londres, Rachel observe les habitants de la maison près du chemin de fer, jusqu’au jour où elle passe de spectatrice à actrice dans l’histoire de ses habitants.

Un lien familial, Nadine Bismuth

Ayant inspiré la série du même nom sur Tou.Tv, ce roman particulièrement réaliste nous plonge dans l’histoire de Magalie et Guillaume, liés malgré eux par la nouvelle union de leur parent respectif. Une belle histoire sur l’amour et la vie familiale moderne.

Sous la neige de décembre, Martine Labonté-Chartrand

Ce roman léger et rempli d’humour raconte l’histoire de Sophie, une jeune adulte bien habituée à passer le temps des Fêtes isolée dans le Sud. Lorsque ses plans sont chamboulés par la demande de sa grande tante, l’héroïne découvrira la période de Noël sous un nouveau jour.

Les fourchettes, Sarah-Maude Beauchesne

Rassemblant les meilleurs textes du blogue de sa vingtaine, l’autrice aborde dans ce recueil la complexité de la vie d’une jeune femme adulte. Les 24 courtes histoires permettent d’aborder une multitude de thèmes comme l’amour, la passion, la sexualité et la solitude.