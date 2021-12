Le PDG de Science Nord quittera son poste en mars

Science Nord en a fait l’annonce dans un communiqué de presse, mardi.

M. Labine est président-directeur général de Science Nord depuis 2011, après avoir amorcé sa carrière à l’établissement dix ans plus tôt.

Au cours des 10 dernières années, Science Nord a renouvelé les expériences de visiteurs à Science Nord et Terre dynamique, a élargi son travail avec des attractions et des communautés partenaires, y compris des Premières Nations, dans l’ensemble du Nord de l’Ontario, et a développé son travail avec les enseignants et les élèves , indique-t-on dans le communiqué.

M. Labine se dit fier du travail accompli par l’équipe, surtout au cours des 22 derniers mois.

Nous avons été en mesure de changer d’orientation pendant la pandémie afin d’assurer la sécurité du public que nous servons et de notre personnel, tout en continuant d’offrir de grandes expériences et des programmes de façon nouvelle et passionnante , affirme-t-il dans le communiqué.

Le président du conseil d’administration de Science Nord, Stephen Kosar, affirme que le centre amorcera immédiatement un processus de recherche pour un nouveau directeur général.