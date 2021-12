33 cas de COVID-19 de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au total, on dénombre maintenant 206 cas actifs dans la région, soit 10 de plus que lundi.

Répartition des cas actifs par réseau local de services : Domaine-du-Roy : 44

Maria-Chapdelaine : 53

Lac-Saint-Jean Est : 15

Jonquière : 43

Chicoutimi : 44

La Baie : 5

Inconnu : moins de 5

Source : CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cinq patients sont hospitalisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean en lien avec le coronavirus, dont une personne traitée aux soins intensifs. La veille, sept patients atteints étaient soignés à l’hôpital.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) signale 20 éclosions distinctes sur le territoire régional.

Plus de tests

L'organisation note aussi une augmentation du nombre de personnes qui se soumettent à un test de dépistage de la COVID-19 depuis les derniers jours, particulièrement depuis l'appel à la vigilance lancé par le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin. Le CIUSSS effectue en moyenne entre 750 et 800 tests de dépistage par jour actuellement, alors qu'il y a quelques semaines, on en comptait entre 500 et 600 quotidiennement.

Cette hausse du nombre de tests de dépistage n'entraîne pas de retard dans la transmission des résultats pour le moment. Ceux-ci sont divulgués entre 12 et 24 heures après le test.

Au Québec, la santé publique recense 1747 nouveaux cas de COVID-19 et 25 hospitalisations supplémentaires.