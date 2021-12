Les opérations peuvent avoir lieu à tout moment; lundi soir, par exemple, le Service de police de Sherbrooke (SPS) a intercepté 125 automobilistes.

Le lieutenant Carl Pépin, porte-parole de la Régie de police de Memphrémagog, précise que de plus en plus d’agents évaluateurs sont en mesure de détecter si un conducteur a consommé de la drogue ou des médicaments avant de prendre le volant.

Si le policier conclut que la personne conduit avec les facultés affaiblies par la drogue, un test d'urine sera effectué pour le prouver, car il n'existe pas encore d'appareil de mesure - comme l'alcootest pour l'alcool - pour détecter la présence de ce type de substances.

Si une personne est reconnue coupable de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, les peines sont les mêmes que pour la conduite en état d’ébriété.

La personne se verra retirer son permis, il lui sera interdit de conduire pendant une période d'un an et en cas de récidive, une peine de prison est imposée par le tribunal.

Me Marc-André Champagne, avocat au bureau de l'aide juridique en Estrie, explique que des peines minimales s’appliquent pour les personnes coupables de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool.

« Pour une première infraction, les amendes varient entre 1000 $ et 2000 $, selon le taux d’alcool dans le sang. Si des facteurs aggravants s’ajoutent, comme un accident causant des blessures, la peine peut être plus importante et peut aller jusqu’à la prison. »