Marguerite Blais reprendra le travail un mois avant la fin de son congé maladie

La ministre des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais va mieux, selon son entourage. Le repos qu'elle a pris depuis six semaines lui permet même d'accepter la sollicitation de la coroner pour répondre à ses questions dans le cadre de l'enquête sur les décès en CHSLD durant la première vague. Le témoignage tant attendu aura lieu le 13 janvier.

Selon nos sources, des discussions ont duré plusieurs jours afin de valider la date de l'audience. La ministre de 71 ans reprendra son travail à temps plein dans la foulée.

Le médecin de Marguerite Blais souhaitait dans un premier temps l'arrêter jusqu'au 15 février, mais il aurait consenti à ce témoignage, un mois plus tôt.

Selon le bureau du premier ministre François Legault, c'est la coroner qui a exigé un nouveau billet de médecin afin de justifier de son impossibilité à témoigner en janvier.

Mme Blais a pris du temps de repos au cours des derniers mois. Sur recommandation de son médecin, elle peut reprendre du service , explique Ewan Sauves, l'attaché de presse du premier ministre.

Marguerite Blais a gardé le contact avec sa cheffe de cabinet durant son absence et elle suit de près l'actualité.

La ministre a bien noté que son incapacité de témoigner a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les médias sociaux. Selon des sources dans son entourage, elle souhaitait témoigner et elle voulait se défendre.

Marguerite Blais verrait dans ce témoignage un de ses derniers tours de piste avant de terminer son mandat.

Elle souhaite aussi vivement mener à terme son projet de loi pour renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et les personnes vulnérables.

Un premier épuisement à la fin de l'été

Marguerite Blais était partie une première fois en congé maladie le 17 août dernier, un repos conseillé par son médecin. La ministre avait par la suite repris son poste le 20 septembre.

Elle est revenue trop vite , constate son attachée de presse Lyann St-Hilaire. Elle avait à cœur les aînés .

La ministre paraissait toujours épuisée moralement. Le premier ministre François Legault a alors lui-même recommandé à Marguerite Blais de prendre le temps nécessaire pour retrouver la forme.

Le 29 octobre, la ministre a finalement annoncé qu'elle cessait ses fonctions pour une durée indéterminée.

La dernière à témoigner devant la coroner

Plusieurs questions restent sans réponse après des mois d'enquête de la coroner. Que s'est-il passé dans la cellule de crise du gouvernement entre la fin janvier et la mi-mars 2020 afin de préparer les CHSLD à la menace? Qui avait conscience de la vulnérabilité des foyers pour aînés, et à partir de quand?

Des témoins ont laissé entendre que les établissements du réseau de la santé ont été appelés à se préparer dès la fin janvier, y compris les CHSLD. C'est ce qui est ressorti des témoignages de l'ex-ministre de la Santé Danielle McCann, de l'ex-sous-ministre à la Santé Yvan Gendron et du directeur national de santé publique Horacio Arruda.

Ces affirmations ont semblé contredire les conclusions de la Protectrice du citoyen. Dans son rapport, Marie Rinfret a constaté que le gouvernement n'a véritablement agi pour aider les CHSLD qu'à la mi-avril 2020.

Le 9 mars 2020, lorsque le Dr Arruda avait tenu une rencontre de crise avec le gouvernement du Québec, Marguerite Blais était encore en vacances en Floride.

Des courriels remis en preuve à la coroner démontrent par ailleurs que des gestionnaires de CHSLD avaient tiré la sonnette d'alarme dès le 12 mars 2020 au sujet de l'hécatombe à venir dans les foyers pour aînés. Le cabinet de la ministre était copié sur plusieurs de ces messages destinés aux hauts fonctionnaires.

Ce n'est que le 13 avril 2020 que le gouvernement a ajouté un comité d'experts sur les aînés en appui à sa cellule de crise. On l’avait dit que ça prenait un comité sur les aînés. C’était inacceptable qu’il n’y en ait pas , a déjà déclaré la ministre en entrevue à l'émission Enquête.

Deux autres témoins se sont ajoutés aux audiences de la coroner. Le 11 janvier, Géhane Kamel entendra Martin Simard, directeur général adjoint de la sécurité civile et Pierre Lafleur, ancien sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité, au ministère de la Santé et des Services sociaux.