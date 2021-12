La C.-B. sonde la population pour améliorer l’accessibilité de ses bâtiments

Ce code énonce les exigences minimales en matière de sécurité pour la construction de nouveaux immeubles. Il est mis à jour tous les cinq ans environ, et la province veut donner la priorité à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite lors de sa prochaine mise à jour, prévue en 2023.

Dan Coulter, député de Chilliwack et secrétaire parlementaire pour l'accessibilité, affirme que l'objectif du gouvernement est de faire de la Colombie-Britannique la province la plus accessible au pays.

Pour atteindre cet objectif, Dan Coulter souhaite l’aide du public. Il lance donc un sondage en ligne que la population peut utiliser pour exposer ses priorités en matière d'accès aux bâtiments.

Je pense que nous pouvons utiliser le sondage et les commentaires des Britanno-Colombiens pour nous aider à façonner le Code du bâtiment, peut-être d’une manière à laquelle nous n'avions jamais pensé , dit-il.

L’accessibilité est inégale au pays. Alors qu’une ville comme Vancouver est élevée en modèle du genre, d’autres, comme Montréal, promettent de s’améliorer en la matière.

Selon Dan Coulter, l’accessibilité est un défi du quotidien pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant. Il dit éviter tous les bâtiments qui n'ont pas d'ascenseur et il trouve également certaines portes difficiles à ouvrir.

Même son de cloche du côté de Dominique Jacobs. À bord de son scooter électrique, elle a du mal à accéder à son appartement de Colwood, en banlieue de Victoria. Comme son entrée principale n'a pas de porte automatique, elle ne peut pas pénétrer dans le bâtiment sans l’aide de sa fille de 5 ans.

« Lorsqu'on est handicapé, qu'on ne se sent pas bien et qu'on souffre, c'est un stress supplémentaire. Et ce stress peut causer plus de douleurs corporelles. »