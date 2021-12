1747 nouveaux cas de COVID-19 et sept décès supplémentaires au Québec

Sept nouveaux décès liés à la maladie ont été déclarés au cours des dernières 24 heures. Le total des morts attribuables à la COVID-19 s’établit maintenant à11 618 au Québec.

Le nombre d’hospitalisations pour l’ensemble de la province s'élève quant à lui à 293.

Depuis le dernier bilan, 47 personnes de plus ont été hospitalisées en raison de la COVID-19, alors que 22 ont pu quitter l'hôpital.

Sur les 47 nouveaux cas hospitalisés, 24 n'étaient pas considérés comme adéquatement vaccinés, selon les données du ministère de la Santé. On compte également 75 patients traités aux soins intensifs, soit deux de plus que la veille.

Au moins 469 356 personnes ont contracté la maladie au Québec depuis le recensement du premier cas de COVID-19, en février 2020.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps sur l’ensemble du territoire, où 32 002 prélèvements ont été effectués le 12 décembre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La maladie gagne du terrain au Québec

La situation change rapidement au Québec, où se trouvent actuellement 40 % des cas actifs de COVID-19 rapportés au Canada.

Dans les faits, plus de 15 000 personnes sont actuellement infectées par la maladie au Québec.

Le taux de positivité des tests de dépistage de la COVID-19, toujours en augmentation, dépasse désormais 5 % dans la province.

Le taux d’infection au Québec (170 cas pour 100 000) est actuellement le plus élevé au Canada. Il représente le double de celui l’Ontario (81 cas pour 100 000).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

Plus de 35 093 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 14 272 937 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

À ce jour, 81 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses d'un vaccin contre la COVID-19 et 5 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.