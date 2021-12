Mieux comprendre la nostalgie du temps des Fêtes

La Dre Grou définit la nostalgie comme un sentiment lié aux souvenirs et aux regrets du temps passé. C’est un sentiment qui est perçu comme étant désagréable parce qu’il est triste, mais c’est quand même un sentiment très positif, et voici pourquoi : quand on est nostalgique, on pense soit aux gens ou aux événements qui ne sont plus là, mais qui ont été heureux , explique la psychologue. C’est quand même une chance, dans la vie, d’avoir des souvenirs heureux!

La période de Noël évoque donc des souvenirs d’enfance pour plusieurs personnes. C’est ce qui a poussé la chanteuse Andréanne A. Malette à écrire une chanson du temps des Fêtes particulièrement nostalgique pour l’album de Noël de Star académie en 2012. J’ai fouillé un peu dans ma propre nostalgie pour écrire la chanson , se souvient l’auteure-compositrice-interprète. Pour moi, Noël, ça réfère à tellement de belles choses que dès la première neige, instantanément, je me rappelle de beaux moments de cette période-là.

S'il est normal d'éprouver de la nostalgie en cette période précise, Christine Grou souligne que ce sentiment doit demeurer passager. Le problème, c’est quand on est à ce point accroché à ses souvenirs qu’on n’est pas capable de profiter de la fête de Noël comme elle est maintenant , explique-t-elle.

L’importance des traditions

La psychologue soutient que les traditions permettent en quelque sorte de composer avec le sentiment de nostalgie souvent évoqué dans la période des Fêtes. Les traditions sont importantes, parce que tout change dans la vie et la seule chose qui ne change pas, par définition, c’est la tradition , expose-t-elle.

Les traditions doivent toutefois pouvoir évoluer et s’adapter aux nouvelles réalités. L’une des choses qui sont extrêmement difficiles pour les couples nouvellement séparés, par exemple, c’est le fait de se partager les enfants. Des fois, ça prend quelque temps ou quelques années avant que ça redevienne agréable, parce que de nouvelles traditions doivent s’installer , illustre la psychologue.

C’est d’ailleurs là le sujet de la chanson Mes Noëls d’avant, d’Andréanne A. Malette, qui raconte l’histoire d’une fillette devant s’adapter à la séparation de ses parents. Bien que la chanteuse souligne qu’il ne s’agit pas de sa propre réalité, elle admet s’être beaucoup inspirée de ses propres traditions pour écrire. Noël, c’est quelque chose qui était très traditionnel chez moi; c’était pareil chaque année , avoue-t-elle.

La professeure à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Katharina Niemeyer a participé à plusieurs travaux de recherche sur la nostalgie. Ce sentiment peut, selon elle, permettre aux gens de traverser des périodes plus difficiles, puisqu’il leur rappelle que les moments heureux sont possibles. Là où la nostalgie est constructive, c’est qu’elle permet de surmonter des crises , mentionne-t-elle en lien avec la pandémie de COVID-19, qui a chamboulé les célébrations du temps des Fêtes l’année dernière. La nostalgie peut être très positive et fonctionner comme une sorte de médicament pour guérir certaines souffrances , ajoute-t-elle.

Marketing et culture populaire

Si la nostalgie peut avoir plusieurs effets bénéfiques sur le moral, il est toutefois nécessaire de faire preuve de vigilance devant l’utilisation de cette émotion par les entreprises. La nostalgie, c’est un sentiment que les marques et les entreprises emploient souvent pour amener le consommateur ou la consommatrice dans un état qui encourage la consommation , explique Jessica Darveau, professeure adjointe au Département de marketing de l’Université Laval.

Il y a quelque chose de réconfortant avec la nostalgie et le fait de se remémorer de bons souvenirs, donc on va beaucoup miser là-dessus du point de vue du marketing , poursuit-elle.

La professeure explique que le temps des Fêtes est une période pendant laquelle les entreprises misent particulièrement sur des publicités fortes en émotion; il n’est donc pas rare de voir d’en voir qui mettent en scène des trames narratives liées aux souvenirs d’enfance.

Pour éviter le piège de la surconsommation, Mme Darveau suggère de réfléchir à ses achats en dehors des stimuli du marketing . Elle conseille par exemple de faire des listes selon ses besoins ou d’évaluer les options responsables, comme les achats de seconde main.