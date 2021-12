Opération Nez Rouge cesse ses activités à Nicolet et Bécancour, mais continue à Shawinigan

Après avoir prévu effectuer des raccompagnements jusqu’au 31 décembre, l’équipe d’Opération Nez Rouge à Nicolet et Bécancour a dû mettre un frein à ses activités, faute de bénévoles. Seuls les résidents de Shawinigan auront donc accès à ce service cette année en Mauricie et au Centre-du-Québec.

L’équipe de Nicolet et Bécancour a pu faire des raccompagnements le 26 novembre, mais a dû annuler les autres soirées en raison du manque de chauffeurs et d’accompagnateurs. La décision de ne pas poursuivre les activités a été prise vendredi dernier.

Ils ont déployé tous les efforts possibles, ils ont mis tout le cœur et l’énergie qu'ils avaient pour le recrutement bénévole, mais force était de constater que les bénévoles n’étaient pas au rendez-vous , a expliqué la directrice communications et marketing chez Opération Nez Rouge, Marilyn Vigneault, en entrevue à l’émission En direct.

« Le contexte fait en sorte que c’est plus difficile au niveau du recrutement de bénévoles partout au Québec. » — Une citation de Marilyn Vigneault, directrice communications et marketing chez Opération Nez Rouge

Après une année passée à faire de la sensibilisation en ligne, sans être présente sur les routes, Opération Nez Rouge a décidé de reprendre ses activités à certains endroits dans la province. Dans la région, seules Nicolet et Bécancour ainsi que Shawinigan jugeaient être en mesure d’offrir des raccompagnements dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Tout porte à croire que Shawinigan va être capable d’assurer le service , assure Marilyn Vigneault. Il reste cinq soirées de raccompagnement sur ce territoire : les 17, 18, 24, 25 et 31 décembre.