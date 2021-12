Sept-Îles commande une étude de coûts pour son projet de nouvel aréna

C'est pour cette raison que la Ville de Sept-Îles financera une étude de 27 500 $ qui comparera les coûts d'une potentielle rénovation de l'aréna Conrad-Parent à la construction d'un nouvel aréna.

La Ville estime que la construction d'un édifice neuf devrait être privilégiée, mais doit faire réaliser cette étude à la demande de la Société du Plan Nord.

« Suite à une réponse favorable de la Société du Plan Nord suivant une demande d’aide financière qui avait été formulée pour la construction d’un nouvel aréna, il va de soi que nous devons y aller du dépôt d’une étude comparative des coûts », explique le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

Québec doit financer une partie des plans et devis du nouvel aréna, explique le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, espère être en mesure de prouver la nécessité d'un nouvel aréna à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

« La Société du Plan Nord nous a promis un financement de 630 000 $ sur les 1,8 millions de dollars que coûteraient les plans et devis », précise-t-il.

« Il faut quand même faire le travail pour avoir l’octroi de la subvention, mais avec toutes les études qu’on a, il est très clair que l’option de la rénovation n’en est pas une. Mais, on va quand même le démontrer et on ira de l’avant avec les plans et devis. »

Les inspections à l'aréna Conrad-Parent se sont multipliées dans les dernières années afin de s’assurer que la bâtisse tienne le coup, qu’elle maintienne sa sécurité et que la glace demeure. Le système de refroidissement au fréon du bâtiment est désuet depuis quelques années.

La Ville estime à environ 23 millions de dollars le coût de la construction d'un nouvel aréna.