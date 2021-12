Le Nouveau-Brunswick désactive temporairement certains services en ligne

Rien n’indique que les services du gouvernement provincial aient été touchés, cependant, certains services et applications ont été mis hors ligne afin d’apporter des correctifs , indique le gouvernement dans un communiqué publié lundi.

CBC/Radio-Canada a demandé des précisions sur les services désactivés.

Le gouvernement indique dans son communiqué qu’il a pris connaissance de cette faille vendredi qui touche un grand nombre de services et d’applications des technologies de l’information dans le monde entier.

La ministre de la Défense nationale du Canada, Anita Anand, a indiqué lundi matin que certains ministères fédéraux ont aussi désactivé des services en ligne par précaution. Selon elle, la faille peut être exploitée par des malfaiteurs.

Anita Anand recommande à toutes les organisations au pays de signaler tout incident au Centre canadien pour la cybersécurité.

La faille de sécurité est décrite comme l’une des plus importantes des dernières années. À moins d’être corrigée, elle permet aux pirates informatiques de voler des données d’un serveur ou d’y implanter un logiciel malveillant.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ajoute que son personnel suit l’évolution de la situation et poursuit le travail d’évaluation et d’atténuation des risques pour ses sites Web et ses applications.