Dose de rappel : réunion du Cabinet de Doug Ford mercredi matin

C'est ce qu'a confirmé à Radio-Canada une source gouvernementale anonyme au courant du sujet.

Le premier ministre devrait ensuite faire un point de presse pour offrir des précisions aux Ontariens.

Aucune autre recommandation ou mesure additionnelle ne devrait être annoncée demain, toujours selon la même source gouvernementale.

En Ontario et selon le plan présentement en place, les 18 à 50 ans deviendraient admissibles à une troisième dose d'un vaccin contre la COVID-19 à partir du 4 janvier.

Règles resserrées dans les foyers de soins de longue durée

La province impose une série de nouvelles mesures sanitaires dans ses foyers pour aînés alors qu'elle recense 1429 nouveaux cas de COVID-19.

La vaccination sera dorénavant obligatoire pour les visiteurs (en plus d'un test de dépistage négatif), sauf s'ils rendent visite à un bénéficiaire en soins palliatifs

Le nombre de visiteurs sera limité à deux à la fois par résident (quatre à l'extérieur)

Les proches aidants devront avoir au moins une dose de vaccin en date du 20 décembre et deux doses à partir du 21 février

Le personnel et les bénévoles des foyers devront subir deux tests de dépistage par semaine à partir du 17 décembre, en plus d'avoir eu deux doses de vaccin

Seuls les bénéficiaires qui ont reçu deux doses de vaccin pourront quitter leur résidence durant la journée pour des sorties sociales

Les absences de nuit à des fins sociales sont suspendues, même si le bénéficiaire est pleinement vacciné

Face à l’augmentation des taux d’infection dans la collectivité et à la menace émergente du variant Omicron, nous mettons immédiatement en œuvre des mesures supplémentaires pour protéger nos plus vulnérables en nous appuyant sur les meilleurs avis scientifiques et médicaux disponibles , dit le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips.

Le chef de la santé publique en Ontario, le Dr Kieran Moore Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a confirmé la nouvelle lors d'un point de presse en après-midi mardi. Il est raisonnable de traiter tous les nouveaux cas comme s'il s'agissait d'Omicron , a-t-il précisé.

54 % plus de cas en une semaine

La propagation du variant Omicron sème l'inquiétude en Ontario. Photo : CBC/Evan Mitsui

Santé publique Ontario confirme 1429 nouvelles infections mardi.

Il y a 239 nouveaux cas à Toronto, 128 dans la région de York, 120 à Ottawa, 103 dans la région de Peel, 85 dans la région de Kingston et 84 dans la région de Middlesex-London.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 1400, comparativement à 975 il y a une semaine.

Vague Omicron?

Le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 estimait lundi qu'Omicron, un nouveau variant particulièrement contagieux, supplanterait le variant Delta avant la fin de la semaine en Ontario.

Le Dr Peter Jüni, directeur scientifique de ce groupe d'experts qui a conseillé la province tout au long de la pandémie, affirme maintenant qu'il s'agit d'une question d'heures.

[Omicron] prendra le dessus probablement aujourd'hui ou demain , a-t-il soutenu en entrevue à CBC mardi matin. D'après lui, il faut accélérer l'administration de la troisième dose de vaccin.

Les Ontariens de 50 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une troisième dose de vaccin depuis lundi.

À l'heure actuelle, 90,3 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 87,6 %, deux doses.

Lors de son point de presse, le Dr Moore a déclaré qu'il attendait de voir une baisse du nombre de rendez-vous pris par les personnes présentement admissibles à une troisième dose avant de l'offrir à plus de gens.

Données pour le 14 décembre 1429 nouveaux cas de COVID-19 (635 112 cas depuis le début de la pandémie)

550 cas de plus dans les écoles, y compris 473 cas chez des élèves

1019 écoles ont un cas déclaré de COVID-19 (21 %); 28 écoles sont fermées

5 décès de plus (10 084 morts depuis le début de la pandémie)

930 nouvelles guérisons

12 032 personnes présentement infectées (+494)

385 hospitalisations (+132); 162 patients aux soins intensifs (+1)

99 397 doses de vaccin administrées lundi

33 400 tests de dépistage au cours des dernières 24 h; taux de positivité de 6,6 %

95 cas confirmés du variant Omicron (+15)

Le Nouveau Parti démocratique NPD demande des restrictions

Certains bureaux locaux de santé publique ont déjà rétabli certaines restrictions, entre autres quant à la taille des rassemblements.

Le Dr Jüni prône une réduction du nombre de clients dans les restaurants et dans les stades, notamment. Je pense que nous avons besoin de ces mesures structurelles , dit-il, tout en incitant les Ontariens à garder leurs rassemblements « intimes » durant le temps des Fêtes.

De plus, l'opposition officielle à Queen's Park, le Nouveau Parti démocratique NPD , a demandé par communiqué de presse une série de nouvelles mesures panprovinciales afin de faire face à Omicron.

Jour après jour, [Doug] Ford refuse de prendre des mesures qui pourraient aider. Il est somnambule et nous mène directement dans une vague d'Omicron , a déclaré la critique en matière de soins de longue durée, Sara Singh.

Celle-ci a demandé, entre autres, une plus grande accessibilité aux tests de dépistage rapide, une troisième dose pour tous les Ontariens et la vaccination obligatoire chez les employés de l'éducation et du domaine des soins de longue durée.

Le Dr Moore a refusé de se prononcer à ce sujet. Il a déclaré qu'il avait présenté des scénarios au gouvernement Ford et qu'il s'attendait à faire le point plus tard cette semaine. Il a ajouté que les gens qui sont plus vulnérables aux risques associés à la COVID-19 - les aînés et ceux qui ont des problèmes de santé qui peuvent aggraver les symptômes, entre autres - doivent redoubler de prudence.

Accélération de la vaccination

L'Association des hôpitaux de l'Ontario se prépare à redémarrer les programmes de vaccination de masse face à la menace posée par le variant Omicron. Ça aura un impact majeur sur les autres services cliniques, mais il n'y a pas d'autre choix , dit le président de l'Association, Anthony Dale. Comme nous l'avons dit samedi, il s'agit d'une véritable course contre la montre.

L'Association des hôpitaux de l'Ontario s'attend à une hausse importante des hospitalisations liées à la COVID-19 en décembre et en janvier, y compris aux soins intensifs.