COVID-19 : les tests rapides comme solution aux longues files d’attente

Lundi, pas moins de 3500 personnes se sont fait tester à Québec, dont 1500 au centre du parc Colbert et 800 à celui de Dalhousie. Des files d'attente de 2 heures ont été observées. À titre comparatif, 1600 tests étaient réalisés quotidiennement à Québec il y a à peine un mois.

Devant cette énième résurrection de la COVID-19 à Québec, la santé publique pense que la solution passe désormais par la distribution de tests rapides lorsque des débordements sont observés.

Des tests rapides seront distribués dans les classes préscolaires et primaires, de même que dans les CPE. Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Les mêmes tests que pour nos enfants

Il s'agit exactement des mêmes tests qui seront distribués sous peu aux enfants du primaire et des services de garde au Québec.

Hier, on a eu des discussions très tôt avec [la santé publique] pour se faire dédouaner et remettre des dépistages rapides , a expliqué la directrice de la vaccination pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale, Patricia McKinnon à l'émission matinale Première heure.

De nombreuses personnes se sont présentées tôt mardi matin au centre de dépistage du parc Colbert à Québec. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Les gens prennent la peine de se déplacer parce qu'ils sont symptomatiques, donc on ne veut pas qu'ils retournent chez eux, ne se fassent pas dépister et vaquent à leurs occupations. Donc, on a débuté la remise de tests de dépistage rapides hier soir à 17 h lorsqu'on a eu l'autorisation nécessaire , a-t-elle ajouté.

« Une personne dont son test rapide deviendra positif prendra rendez-vous pour venir confirmer son résultat par un testeur (un test PCR). Si le résultat est négatif, mais que la personne continue à présenter des symptômes 48 h après son premier test, on refait un test. S'il est encore négatif, on peut être rassuré. » — Une citation de Patricia McKinnon, directrice de la vaccination pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale

Patricia McKinnon est directrice de la vaccination pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada

Ouverture d'un autre centre?

Alors que la menace du variant Omicron plane, d'autres solutions pour diminuer le temps d'attente sont également envisagées comme des tests rapides par gargarisme. La pénurie de main-d'oeuvre doit cependant être prise en considération, admet Patricia McKinnon, surtout devant la possibilité d'ouvrir de nouveaux centres de dépistage d'envergure comme celui d'ExpoCité, aujourd'hui fermé.

On envisage les tests par gargarisme que les gens pourront faire eux-mêmes. Si on voit vraiment qu'un [nouveau centre] est la réponse, on verra si on est capable, mais la main-d'oeuvre disponible est très difficile à avoir , mentionne-t-elle.

Mme McKinnon rappelle les trois raisons évoquées pour se faire tester : les symptômes de la COVID-19, un contact étroit avec une personne positive ou une recommandation de la santé publique.

On ne va pas se faire tester avant de partir en voyage à Cancún ou avant un party de bureau , rappelle-t-elle.

Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont enregistré lundi 270 nouveaux cas de COVID-19 dans le plus récent bilan quotidien.

Mise en garde aux parents

Par ailleurs, la santé publique a rappelé mardi matin que les enfants de 5 à 12 ans non vaccinés ou partiellement vaccinés ne pourront retourner sur les bancs durant 14 jours après leur retour au pays, selon les mesures actuellement en vigueur.