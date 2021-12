Une hausse de taxes de moins de 2 % à Louiseville

Le conseil municipal de Louiseville a adopté lundi soir un budget dont les revenus s’élèvent à 12 308 897 $ pour 2022, ce qui représente une hausse d’un peu plus de 1,50 % comparativement à l'année précédente.

Malgré la forte hausse de l’inflation, le maire Yvon Deshaie tenait à épargner les citoyens déjà fortement touchés par la hausse des prix. Il constate d’ailleurs que l’inflation a un impact sur le panier d’épicerie de ses concitoyens.

J’ai dit : "on va prendre une augmentation [de taxes]", c'est dur, on ne peut pas toujours les geler et j’ai dit aux cadres et officiers : "[je veux] une augmentation en bas de 2 %. On est capables de le faire, on va faire attention" , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Toujours le matin.

À écouter : Yvon Deshaies en entrevue à Toujours le matin

Environ 100 000 $ de plus qu’en 2021 seront investis dans l’aréna, les patinoires extérieures, les parcs et les terrains de jeux. L’investissement total dans ces secteurs se chiffre à environ 1,7 million de dollars pour l’an prochain.

La Ville va notamment réaménager trois terrains de soccer pour qu’ils soient à la fine pointe de la technologie. Il s’agit d’un projet de 1,2 million de dollars pour lequel la Ville a des subventions. Sa part du financement sera d’environ 760 000 $. Les terrains devraient être prêts en 2022.

On a [aussi] le dek hockey; tout va se faire à la Place Canadel, tout va s’en aller là. Cette année, on met [l’accent] sur cela , a déclaré le maire de Louiseville.

Parmi les autres projets majeurs prévus en 2022, la Ville mentionne le complexe municipal du centre-ville ainsi que des investissements dans les infrastructures routières et étangs d’épuration.

Aucun nouvel argent ne sera investi dans le centre et la salle communautaires. Le maire affirme qu’il n’y avait aucune somme disponible dans le contexte et que les investissements se feront dans les prochaines années.

Le coût pour les services de la Sûreté du Québec (SQ) à Louiseville augmentera d’environ 38 000 $ pour s’établir à 928 193 $.