Ottawa réagira à la demande d’aide du Manitoba dans les prochains jours

Il est prudent de dire qu’il y aura une réponse dans les prochains jours , indique un porte-parole du gouvernement fédéral dans un courriel.

Dans une déclaration envoyée lundi, un porte-parole de la province affirme que le gouvernement manitobain a demandé de 15 à 30 infirmières de soins intensifs pour une durée d’environ six semaines.

Une médecin en soins intensifs de Winnipeg, Kendiss Olafson, affirme que le travail acharné aux soins intensifs est devenu la réalité quotidienne des travailleurs de la santé qui essaient de combattre la COVID-19 et de fournir les meilleurs soins possibles aux patients qui ne sont pas atteints par la maladie.

Elle est satisfaite de la demande d’aide de la province.

C’est une étape importante. Je suis heureuse que notre gouvernement soit prêt à demander et à recevoir de l’aide. Les employés aux soins intensifs sont tellement dépassés et nous avons désespérément besoin d’aide pour les [nouveaux patients] , poursuit la Dre Olafson.

La médecin, qui détient aussi une maîtrise en santé publique, ajoute qu’une hausse potentielle de transmission du virus ou du nombre de nouveaux cas est préoccupante.

Je crains cependant que le nombre de cas augmente, surtout avec les nouveaux variants. Et avec la saison des fêtes qui arrive, ces 15 à 30 infirmières pourraient ne pas suffire, à moins que nous adoptions davantage de stratégies d'atténuation pour réduire notre charge de travail , ajoute la Dre Olafson.

Dan Roberts est l’un des 10 médecins manitobains qui ont écrit à la première ministre, Heather Stefanson, samedi, pour demander que la province réclame l’aide de l’armée et qu’elle s’attaque au non-respect des ordonnances sanitaires.

Il ne croit pas que la province ait demandé assez de ressources. Je trouve que c’est un petit nombre. Je crois qu’ils auraient dû demander de 40 à 50 infirmières , dit-il.

Le Dr Roberts note que chaque lit aux soins intensifs requiert deux ou trois infirmières. Si Ottawa approuve la demande du Manitoba, la province pourra créer une douzaine de places supplémentaires aux soins intensifs.

On fonctionne avec environ 105 lits en ce moment, on utilise près de 300 infirmières, et elles sont submergées , affirme le Dr Roberts.

Selon Soins communs Manitoba, 102 patients étaient aux soins intensifs lundi matin, soit 17 % de plus que la semaine dernière, et parmi ceux-ci, 35 souffraient de la COVID-19. Un seul de ces patients est pleinement vacciné contre la maladie.

Ce nombre est inférieur à l’objectif de 110 lits fixé en novembre, lorsque la province a recommencé à annuler des interventions chirurgicales pour libérer de l’espace pour les soins liés à la COVID-19.

La capacité des soins intensifs avant la pandémie était de 72.

Au cours de la dernière semaine, 22 personnes ont été admises dans les unités de soins intensifs.

La Dre Olafson et le Dr Roberts réclament plus de tests rapides, la vaccination obligatoire pour les enfants d’âge scolaire, des limitations de la taille de rassemblements durant le temps des fêtes et une mise en vigueur plus stricte des ordonnances sanitaires, surtout dans les communautés ayant un plus faible taux de vaccination.

