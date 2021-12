Santé publique Ottawa est submergée par l’augmentation des cas de COVID-19

Santé publique Ottawa SPO a indiqué par voie de communiqué lundi qu’elle accusait un retard en raison de la multiplication des cas de COVID-19 en raison du variant Omicron.

L’agence de santé publique demande donc aux Ottaviens de faire leur part et de contacter eux-mêmes leurs contacts à haut risque, c’est-à-dire ceux avec qui ils ont eu des contacts rapprochés, s’ils obtiennent un test positif.

Santé publique Ottawa SPO va tout de même entrer en contact avec ces personnes, mais il pourrait y avoir un délai, indique-t-on.

Conséquemment, les personnes qui sont contactées par un membre de leur entourage qui a reçu un test positif devraient tout de suite aller se faire tester et puis s’isoler en attente de leur résultat.

Santé publique Ottawa SPO rappelle que ceux qui obtiennent un résultat positif à un test de COVID-19 doivent s’isoler jusqu’à ce que les symptômes s’améliorent et que 10 jours se soient écoulés depuis le début des symptômes.

Ottawa, au-dessus des 100 cas quotidiens

Lundi, pour la troisième fois en une semaine, Ottawa a dépassé les 100 nouveaux cas de COVID-19 quotidiens. Santé publique Ottawa (SPO) en a rapporté 129.

La Ville d'Ottawa avait déjà dépassé les 100 nouvelles infections quotidiennes vendredi et samedi. Depuis le début de la pandémie, 32 964 cas ont été recensés par les autorités de santé.

En point de presse jeudi dernier, la Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa SPO , avait tiré la sonnette d’alarme. Elle avait demandé aux résidents de la ville de faire preuve de prudence, alors que le nombre de cas de COVID-19 à Ottawa a grimpé à un rythme important au cours de la dernière semaine.

Omicron deviendra le variant dominant dès cette semaine en Ontario

Je suis inquiet pour les gens qui ne sont pas vaccinés , a indiqué mardi le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario, en rappelant qu’environ 20 % des Ontariens ne sont toujours pas adéquatement vaccinés avec deux doses.

Selon lui, le variant Omicron va devenir le principal variant de la COVID-19 en Ontario au courant de la semaine. Vendredi dernier, il représentait 10 % des cas et puis 38 % des cas dimanche, a-t-il rapporté, en ajoutant qu’il était donc tout à fait prévisible à ce qu’il atteigne 60 % des cas d’ici les prochains jours.

D’autant plus que le variant Omicron serait de deux à trois fois plus transmissible que le variant Delta, a expliqué le Dr Roumeliotis, en entrevue aux Matins d'ici.

Or, les dernières données disponibles montrent que le variant Omicron ne serait pas nécessairement plus grave que le variant Delta, c’est-à-dire, pas plus susceptible d’entraîner des hospitalisations ou bien la mort, a précisé le médecin hygiéniste, en encourageant les 50 ans et plus à aller chercher leur troisième dose car, selon lui, cela va offrir une meilleure protection face au variant Omicron.