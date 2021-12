Police communautaire mixte : le modèle de Val-d’Or sera implanté dans quatre villes

Les ministres de la Sécurité publique et des Affaires autochtones, Geneviève Guilbault et Ian Lafrenière, en ont fait l'annonce lundi. Les nouveaux projets verront le jour à Roberval, Chibougamau, Maniwaki et Joliette.

Tout comme dans la Vallée-de-l'Or, des équipes mixtes seront composées de policiers et d'intervenants communautaires. Elles agiront auprès de personnes autochtones et allochtones aux prises avec différentes problématiques telles que la consommation d'alcool et de drogues, la rupture sociale, la judiciarisation fréquente et l'itinérance.

L’objectif est de donner une réponse culturellement adaptée, souligne la capitaine Marie-Hélène Guay, responsable des relations avec les municipalités et les communautés autochtones à la Sûreté du Québec. On ne travaille pas en silo. En oeuvrant conjointement avec les intervenants sociaux, on sauve une étape et on évite le phénomène du ping-pong.

La Sûreté du Québec ajoute que les nouvelles équipes seront inspirées du modèle mis en place depuis 2017 à Val-d'Or.