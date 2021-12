À 93 ans, il fait don de l’île qu’il a protégée toute sa vie de l’étalement urbain

Comme tous les automnes depuis plus de 50 ans, Thor Vikström observe les allées et venues des oiseaux migrateurs depuis sa maison, en bordure de la rivière des Prairies, à Laval. Mais cette année, les choses sont légèrement différentes.

L'île Ronde, située tout juste devant sa demeure et dont il a jalousement préservé la biodiversité depuis la fin des années 1960, ne lui appartient plus.

Et c'est exactement ce qui permet à cet entrepreneur de 93 ans de se sentir en paix : savoir que d'autres protégeront ce havre naturel de trois hectares après son départ.

Thor Vikström vient officiellement de faire don de l'île Ronde à Conservation de la nature Canada.

L'île Ronde est située sur la rivière des Prairies, près du lac des Deux Montagnes, entre Laval et Montréal. Photo : Conservation de la nature Canada / Claude Duchaîne

Pratiquement intacte grâce à la volonté de son propriétaire, l'île a pu résister à l'étalement urbain de la région, où la plupart des rives sont désormais développées. Et aujourd'hui, sa forêt et ses marais regorgent de biodiversité.

J'ai acheté l'île parce que je ne voulais pas la voir être détruite , explique Thor Vikström en entrevue à CBC.

« Pour moi, la nature était plus importante que de l'argent stupide dans mes poches. Je me suis dit : "c'est quelque chose qui doit être préservé". Et j'ai tenu parole. » — Une citation de Thor Vikström, propriétaire de l'île Ronde

M. Vikström est tombé sous le charme de l'île Ronde alors qu'il construisait la maison familiale, dont la vue donne sur la rivière des Prairies et son petit bout de terre. Il a donc convaincu le propriétaire de l'époque de la lui vendre.

Pour sa petite famille, venue de Suède en 1962, l'île est devenue synonyme d'escapades en nature au fil des années, un endroit pour aller jouer avec les amis et les voisins.

On s'y rendait avec des amis pour faire un feu de camp et mon père se fâchait parce qu'on avait laissé une bouteille de Coke , se rappelle Hans Vikström.

Nous campions là-bas. On a en quelque sorte grandi sur l'île, c'était notre endroit pour nous détendre et nous amuser , raconte-t-il.

Thor Vikström aurait évidemment pu léguer l'île à ses enfants, mais son souci pour la protection de l'écosystème l'a poussé à en faire don à Conservation de la nature Canada. Je fais confiance à mes enfants, mais qu'arrivera-t-il lorsqu'eux aussi seront partis?

Grâce à ce don, l'organisme à but non lucratif espère maintenant pouvoir contribuer à la protection du caryer ovale, une espèce d’arbre susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, et de la tortue géographique, déjà désignée ainsi.

L'île et ses rives servent aussi d'habitat à de nombreuses espèces de poissons, d'amphibiens et d'oiseaux aquatiques.

C'est un concentré de biodiversité, explique Joël Bonin, vice-président associé au développement et aux communications de la section québécoise de Conservation de la nature Canada. On peut rassembler beaucoup de biodiversité dans le creux d'une main – imaginez sur une île de cette taille.

Pour Thor Vikström, ce don est synonyme de paix et de tranquillité d'esprit. Je sais que l'île sera là pour toujours.

D'après un texte de Jaela Bernstien, CBC News