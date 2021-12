La présence du variant Omicron du virus qui cause la COVID-19 est confirmée dans les Maritimes. Le Nouveau-Brunswick a enregistré lundi 3 cas de ce variant et la Nouvelle-Écosse en a signalé 40, mais que sait-on au sujet de sa transmissibilité et de son risque d’entraîner une hausse des hospitalisations?

Les scientifiques constatent déjà qu’il se répand très rapidement, indique Benoit Barbeau, professeur de virologie à l’Université du Québec à Montréal.

En Angleterre, on voit qu’il continue à se propager à un rythme assez effréné. On parle d’augmentation double tous les deux ou trois jours. Donc, c’est extrêmement rapide. On sait aussi qu’il a évidemment des changements, des mutations à sa surface, qui le rendent certainement plus résistant face à une personne qui a été infectée préalablement ou encore qui est vaccinée , explique M. Barbeau durant une entrevue accordée lundi au Téléjournal Acadie, d’ICI Acadie.

Le professeur Benoit Barbeau estime que le variant Omicron « est bel et bien ancré dans les Maritimes ». Photo : Radio-Canada

Il faut poursuivre les recherches pour déterminer la dangerosité d’Omicron.

Avant de pouvoir statuer et arriver avec un constat comme quoi il est moins dangereux, on a besoin de plus de données et voir comment il évolue. Ce n’est pas une question de deux ou trois semaines. On a besoin vraiment d’un certain nombre de semaines et de données plus solides pour affirmer si oui ou non il a cette caractéristique d’être moins dangereux , affirme M. Barbeau.

Les Maritimes resserrent leurs précautions

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont aussi annoncé un resserrement de leurs mesures sanitaires dans l’espoir de freiner la contagion.

Les provinces font bien d’agir, selon le professeur Barbeau.

Tout à fait. En ce moment, ce n’est pas juste une question du variant Omicron. Le variant Delta était déjà problématique. L’autre point important, c’est [qu’Omicron] arrive comme étant hautement transmissible. On approche du temps des Fêtes. Les températures sont plus froides. Les gens vont se réunir plus à l’intérieur, se regrouper, et si on parle d’un variant qui serait plus résistant aux vaccins, on a vu justement les données de Pfizer qui ont été annoncées, ce qui va arriver : vous êtes vaccinés, vous êtes susceptibles beaucoup plus qu’avant par rapport au variant Delta d’être infecté. Alors, certainement, il faut vraiment restreindre, s’assurer de ne pas arriver au début de 2022 avec des explosions de nombres de cas , explique Benoit Barbeau.

Il appuie aussi la recommandation pour les gens vaccinés de demander leur dose de rappel dès qu’ils y sont admissibles.

Il est clair que les deux doses en ce moment, de ce qu’on comprend, les compagnies pharmaceutiques aussi semblent suggérer qu’elles nous protègent probablement même face au variant Omicron contre des risques d’hospitalisation. Cependant, face à l’infection elle-même, ces deux doses-là vont vraiment avoir une moins grande efficacité, surtout quelques mois suite à l’administration de la deuxième dose. Alors, c’est pour cette raison que les provinces, le Canada entier, se mobilisent pour fortement recommander, on parle en ce moment des 50 ans et plus et même plus jeunes, d’aller chercher sa troisième dose pour augmenter le taux d’anticorps et faire en sorte que la personne serait mieux protégée. On parle de 75 % face à ce nouveau variant , conclut le professeur Barbeau.

Avec les renseignements du Téléjournal Acadie