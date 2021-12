Remise à l’état naturel des rives : Évelyne Beaudin s’oppose aux assouplissements

Depuis plusieurs années, les résidents qui demeurent le long des rivières et des ruisseaux sont notamment obligés de protéger une bande riveraine de cinq mètres et de planter des arbres et des arbustes sur leur terrain afin d’améliorer la qualité de l’eau. Des Sherbrookois se sont mobilisés contre ces mesures en août 2020, puisqu’ils estimaient qu’une telle bande amputait trop leur terrain. Le conseil municipal de Sherbrooke leur avait donné raison et avait décidé d’assouplir sa réglementation en juin dernier.

Les suggestions présentées lundi par le Service de la planification et de la gestion du territoire incluent entre autres de réduire la largeur de la bande riveraine obligatoire à trois mètres pour les petites propriétés. Elles prévoit aussi d’ajouter une date fixe de droit acquis dans le cadre de certaines règles.

La mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin s’est cependant opposée à de tels assouplissements.

Je pense qu’il ne faut pas avoir de droit acquis sur l’environnement [...]. Je pense que quand on a une propriété sur le bord d’un cours d’eau, ça vient avec des responsabilités , souligne-t-elle.

« Je trouvais que ce n’était pas une bonne idée de reculer sur des engagements environnementaux. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Je persiste à croire que nos bandes riveraines sont un élément fondamental pour la qualité de l’eau de nos rivières. Les citoyens et les citoyennes demandent de faire davantage d’efforts, donc on devrait plutôt voir ce qu’on peut faire pour améliorer la qualité de l’eau, ça devrait être ça notre priorité , ajoute-t-elle.

Une proposition attendue par certains résidents

La conseillère municipale du district du Lac-Magog Nancy Robichaud soutient que les changements sont attendus avec impatience par certains résidents. La majorité des gens sont très conscients et d’accord avec les principes de reverdir leurs bandes riveraines, mais il faut penser que certains chalets changés en maison sont très près de l’eau. [...] Les gens attendent beaucoup que les membres du conseil acceptent cette proposition-là d’assouplissements.

Elle souligne que plusieurs résidents croient d'ailleurs que les assouplissements ont déjà été adoptés par la Ville.

Le dossier devra repasser devant le conseil municipal après les Fêtes, explique Évelyne Beaudin. Il faudra voir si ça a un appui majoritaire au sein du conseil municipal. [...] Si ça ne passe pas au prochain conseil municipal, il faudra abroger l’ancienne décision, pour que ce soit cohérent, et se questionner sur ce qu’on peut faire pour accommoder les gens sans faire de compromis sur la protection de nos rivières , conclut-elle.

Sherbrooke compte environ 3500 propriétés riveraines.