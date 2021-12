Carré Belvédère : retour à la case départ après une erreur administrative 

Rappelons qu’en automne, les élus ont tenu à retirer un usage permettant la construction d’un magasin à grande surface non loin de l’autoroute dans le secteur du Carré Belvédère. Cet usage était apparu de manière inexpliquée dans le règlement d’urbanisme de la Ville, même si les élus l’avaient rejeté en 2016 afin de pousser les plus gros commerces à s’installer au cœur d’Ascot.

Une trentaine de personnes se sont toutefois opposées au retrait de cet usage, engendrant un processus référendaire. Le référendum devait avoir lieu le 16 janvier prochain.

On s’est rendu compte qu’il y avait eu des vices de procédure. Des personnes qui avaient été considérées dans le processus de demande de référendum n’avaient pas le droit de vote, mais avaient été considérées. Si on avait tenu le référendum, on l’aurait tenu avec des gens qui n’avaient pas le droit de vote , explique la mairesse Évelyne Beaudin.

Une chance qu’on s’en est rendu compte maintenant, car le résultat du référendum aurait possiblement pu être contesté si on ne s’en était pas rendu compte. La greffière est venue nous expliquer qu’il y avait eu cette erreur-là, elle s’en est excusée, et après discussion et validation juridique, ils ont dit "on n’a pas le choix, il faut redémarrer le processus" , ajoute-t-elle.

Le conseil municipal a donc mis fin au processus initial et en a redémarré un nouveau, qui pourrait éventuellement mener à un référendum, selon les votes des résidents du secteur.

Améliorer le processus

Cette annonce survient une semaine après que la Ville a demandé de repousser le référendum afin de laisser la vérificatrice générale finir son enquête dans ce dossier. Évelyne Beaudin souligne toutefois que l’erreur était de bonne foi.

« Tout ça soulève la question de "comment est-ce qu’on pourrait améliorer le processus référendaire”? » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

La conseillère d’Ascot Geneviève La Roche a quant à elle invité les résidents du secteur à s’impliquer dans le nouveau processus.

Je réitère que c’est quand même une grosse nouvelle pour d’Ascot qui vient de tomber. [...] J’invite les citoyens et les citoyennes d’Ascot de faire entendre leur voix. Exprimez-vous, prenez le temps de vous informer sur le dossier comme il faut, car vous allez avoir un gros choix à faire , conclut-elle.

Le nouveau processus référendaire devrait reprendre dès mardi, selon un communiqué envoyé par la Ville.