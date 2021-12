La réforme de l’assurance-emploi toujours dans la mire de Diane Lebouthillier

Réélue pour un second mandat en 2021, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, garde le cap. Elle prévoit finaliser la réforme de l'assurance-emploi. Pour autant, elle n'entend pas laisser de côté sa responsabilité de députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

La réforme de l'assurance-emploi se place en tête de la liste des priorités de Diane Lebouthillier. D'après la ministre, ce chantier permettrait de solutionner en partie le problème de la pénurie de main-d'œuvre.

D'après la ministre, la réforme doit tenir compte de la réalité des régions comme la Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, qui font appel à des travailleurs saisonniers pour occuper certains secteurs d'activités. En Gaspésie, durant la saison estivale, 100 % des gens qui ont à travailler, travaillent. Mais lorsque la pêche se termine ou la saison touristique prend fin, ces gens deviennent prestataires de l'assurance-emploi , explique la ministre.

Le problème, c'est qu'on a aussi des commerces qui, eux, sont ouverts à l'année et qui sont confrontés à la pénurie de main-d'œuvre, ajoute-t-elle.

La députée avance quelques pistes de solutions.

Elle affirme travailler de concert avec le gouvernement provincial et les élus municipaux pour étendre la saison d'activités touristiques, en développant, par exemple, la distribution des produits gaspésiens, nos produits de la mer , précise la femme politique.

« Une région comme la nôtre est en plein essor au niveau du développement économique mais la question, c'est comment on va gérer cette croissance-là » — Une citation de Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Pour continuer d'attirer de la main-d'œuvre et des investisseurs, la représentante de la péninsule gaspésienne et des Îles mise sur le développement de secteurs d'innovation.

Elle cite en exemple les compagnies LM Wind Power et Nergica à Gaspé, qui développent l'énergie renouvelable, éolienne et solaire, ou encore le domaine de l'informatique avec le Technocentre des technologies de l'information, situé à Chandler.

Au niveau de nos entreprises, il faut continuer à se développer et prendre notre place au niveau de la relance , encourage Diane Lebouthillier.

Cette dernière continue aussi de soutenir le secteur touristique. Il faut développer le tourisme d'été, le tourisme hivernal, et travailler de concert avec les communautés autochtones et anglophones, et toujours dans le respect de l'environnement, résume l'élue.

Parmi les axes de développement touristique, la ministre mise aussi sur la conservation patrimoniale. Diane Lebouthillier souhaite appuyer la remise à niveau des infrastructures de Grande-Grave au parc Forillon. Il s'agit vraiment de la protection historique du patrimoine bâti , argumente-t-elle.

Le retour des liaisons aériennes

Le dossier des transports la préoccupe particulièrement.

Le transport aérien actuellement pose problème. On n'a pas de connectivité qui se fait. Pour se rendre à Ottawa, ça me prend deux jours , explique la ministre.

Elle dit suivre les discussions, qui se tiennent actuellement entre les transporteurs, le président de l'Union des municipalités du Québec, Daniel Côté, et la table des préfets, afin de travailler à des solutions.

La ministre est la première à pâtir du mauvais réseau de transports. Malgré la poursuite du parlement en formule hybride, approuvée jusqu'en juin 2022 par la Chambre, Diane Lebouthillier a été contrainte de rester à Ottawa jusqu'aux Fêtes. C'est tellement compliqué avec le transport aérien que ça ne me permet pas de pouvoir retourner chez moi comme je le voudrais , raconte-t-elle.