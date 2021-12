Méganne Perry Mélançon fière de son travail, mais impatiente de voir la suite

Sans surprise, Mme Perry Mélançon aurait souhaité par-dessus tout voir avancer les dossiers concernant les pénuries de logements et de main-d'œuvre, le manque de places en garderie et l’érosion des berges, qui menace les côtes gaspésiennes.

D’ailleurs, la députée promet de revenir à la charge pour la création d'un comité de concertation et d'intervention sur la route 132, en Haute-Gaspésie, à la suite des nouveaux dommages qui ont été causés au début du mois.

Il faut se concerter pour savoir quoi faire quand on aura à intervenir d’urgence, affirme-t-elle. Ce n'est pas d’hier qu’on sait que la route peut nous lâcher. C’est inacceptable qu’on n’ait pas déjà un comité de concertation avec des experts en environnement, du monde municipal, de la Sécurité publique et du ministère des Transports , énumère-t-elle.

« Si on pouvait se parler plus souvent, on aurait plus de réponses, on apprendrait de nos erreurs et on essaierait de ne pas les répéter. »