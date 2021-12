Les rendez-vous pour le dépistage ont doublé ce mois-ci dans la région

Les demandes de rendez-vous pour se faire dépister ont bondi dans les dernières semaines en Mauricie et au Centre-du-Québec. Le CIUSSS MCQ est passé de 1000 tests effectués quotidiennement à près 500 et peine encore à répondre à la demande.

Lundi, il était difficile d’obtenir un rendez-vous en moins de 24 heures dans les villes de Trois-Rivières, Nicolet ou encore Louiseville, malgré l’ajout de nouvelles plages horaires.

Les cas positifs sont en augmentation dans la région avec 1201 cas actifs lundi. Selon la directrice de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ , Marie-Josée Godi, il fallait s’y attendre avec le relâchement de plusieurs mesures sanitaires dans la province.

L’enjeu du recrutement de personnel rend toutefois l’ouverture de nouvelles plages horaires pour le dépistage difficile.

La directrice de la santé publique régionale estime que l’arrivée de tests rapides dans les écoles de niveau préscolaire et primaire cette semaine devrait cependant désengorger les cliniques utilisées actuellement en majorité pour dépister des enfants de moins de 12 ans.

Comme pour les Centres de la petite enfance (CPE), chaque enfant recevra une trousse contenant cinq tests rapides à faire à la maison en cas de besoin.

Changements dans la gestion des cas dans les écoles

D’ailleurs, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ a fait parvenir aux parents de nouvelles directives quant à la gestion des cas de COVID-19 dans les écoles.

À partir de maintenant, la fermeture complète d’une classe devient une mesure exceptionnelle. Après qu’un cas positif soit dépisté dans une classe, les parents sont invités à rester attentifs à l’apparition de symptômes. Seuls les enfants développant des symptômes devront effectuer un test de dépistage et s’isoler le temps d’obtenir le résultat.

« Nous visons principalement à ne pas retirer les enfants des classes parce que c’est très important pour nous de maintenir la santé psychologique de nos jeunes et surtout leur réussite scolaire. » — Une citation de Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique du CIUSSS MCQ

Les parents pourront ainsi choisir de faire un test maison. Si ce dernier est positif, ils devront tout de même prendre rendez-vous dans une clinique de dépistage pour fin de confirmation.

Autre changement important, il revient maintenant aux parents d’informer les écoles d’un résultat positif à la COVID-19 et de la durée de l’isolement de leur enfant.

Questionnée sur cette nouvelle manière de procéder, la directrice de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ mentionne que bien qu’il soit possible que des cas soient échappés, cela s’inscrit dans une volonté d’autonomisation et de responsabilisation des parents .

Elle précise que cette méthode devrait d'ailleurs être élargie à l’ensemble de la population prochainement.

Avec les informations de Pascale Langlois