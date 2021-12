Une hausse de taxes de 3,8 % attend les Rouynorandiens en 2022

Après des hausses de 4 % en 2020 et de 1,35 % en 2021, l’augmentation moyenne du compte de taxes résidentielles se situe à 3,8 % pour 2022.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, soutient que cette augmentation de la charge fiscale s’explique notamment par la hausse des dépenses de fonctionnement, évaluée à 6,8 %.

C'est sûr et certain qu'il y a certains travaux qui doivent être faits absolument, il y a des augmentations au niveau de l'assurance de 932 000 $, il y a la hausse des frais de la Sûreté du Québec et les hausses de salaire, en plus de l'inflation à laquelle on doit faire face , exprime-t-elle.

Au total, le budget de fonctionnement est évalué à 89 965 624 $, en hausse de près de 3 millions de dollars par rapport à l’an passé.

Un nouveau rôle d’évaluation

Un nouveau rôle d’évaluation du parc immobilier entrera en vigueur à Rouyn-Noranda en 2022. Ce dernier passera à 5,9 milliards de dollars, en hausse de 11 %. La valeur moyenne des résidences unifamiliales passera de 245 373 $ à 274 541 $, en hausse de 12 %.

C'est une bonne nouvelle de dire que les résidences et l'immobilier prennent de la valeur. Ça veut dire qu’on est attractifs à Rouyn-Noranda. D'un autre côté, on ne pouvait pas garder le même taux d'imposition. Avec cette hausse de la valeur des résidences, la hausse de taxes aurait été beaucoup trop élevée pour les gens. C'est de là qu'est parti l'exercice pour diminuer les taux afin de limiter la hausse de la charge fiscale à 3,8 % , explique Diane Dallaire.

En moyenne, les propriétaires de résidences unifamiliales verront ainsi leur facture augmenter de 102 $ en 2022.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, en compagnie de la directrice générale Huguette Lemay (à droite) et de la trésorière et directrice des services administratifs Hélène Piuze (à gauche) lors de la présentation du budget. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Environnement

Selon la mairesse Diane Dallaire, la sécurité et la qualité de vie des citoyens ainsi que la lutte aux changements climatiques ont été les deux éléments incontournables qui ont guidé le conseil municipal dans l’élaboration du budget.

L’environnement avait d’ailleurs été un enjeu prépondérant lors de la dernière campagne électorale.

Il y a tous les programmes de protection des lacs, il y a le nettoyage des étangs [bassins d’épuration], il faut parler des projets d’assainissement des eaux dans certains secteurs et bien sûr de l’ajout de la collecte des matières organiques pour 4000 logements supplémentaires , indique Mme Dallaire, en évoquant les engagements environnementaux pris dans le budget 2022.

Alors que la question de la gratuité du transport en commun a aussi été évoquée durant la dernière campagne électorale, Diane Dallaire affirme qu’il est trop tôt pour aller de l’avant avec cette proposition.

Quand on établit un montant au budget, on vient taxer les citoyens pour un projet. Présentement, l'analyse de ce projet est en cours, alors on n'est pas en mesure de le mettre au budget. Le conseil s'est dit favorable, mais veut voir l'analyse au niveau de l'efficacité du transport en commun et des parcours , soutient-elle.

Remboursement de la dette

En 2022, la Ville de Rouyn-Noranda remboursera plus de 12 millions de dollars au service de la dette, présentement évaluée à plus de 136 millions de dollars. Pour chaque dollar dépensé en 2022, 15 sous seront dédiés au remboursement de la dette.

Questionnée à savoir si les citoyens pouvaient s’attendre à une stabilisation de la charge fiscale lors des prochaines années, Diane Dallaire a affirmé qu’il était trop tôt pour répondre.

C'est difficile de prévoir, mais il faut comprendre qu'on a beaucoup de projets à réaliser, on est une ville en effervescence. On va toujours être à la recherche de financement et d'aides gouvernementales, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de l'inconnu. Le coût des ententes, le coût des projets ne va pas en diminuant, alors c'est difficile de prévoir une diminution , concède-t-elle.

Programme triennal d’immobilisation

Parallèlement à l’adoption du budget, le conseil municipal a également adopté le programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 2022 à 2024. Comprenant des investissements de plus de 104 millions de dollars en trois ans, le PTI met notamment de l’avant la poursuite de développements résidentiels, la mise à niveau des routes, infrastructures et équipements ainsi que la réfection d’infrastructures sportives.

L’aménagement d’un terrain de balle à Granada et la réfection du chalet du golf Noranda en font partie. Bien qu’aucune somme ne soit réservée pour un éventuel complexe multisports, Diane Dallaire affirme que ce projet est toujours dans les plans de la Ville.