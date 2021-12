La fausse infirmière aurait aussi travaillé dans une clinique privée de Victoria

La direction du centre a confirmé cette information lundi. Nous travaillons avec les autorités pour examiner l'affaire et nous assurer que les patients qui ont pu avoir des contacts avec Mme Cléroux reçoivent l'information et le soutien dont ils ont besoin , a écrit dans un courriel Fatima Fazal, la directrice de l'exploitation de la société mère du centre View Royal, Surgical Centres Inc.

Mme Cléroux, originaire de Gatineau, est accusée de fraude de plus de 5000 $ et d'usurpation d'identité. La police de Vancouver l'accuse de s'être fait passer pour une infirmière périopératoire à l'hôpital pour femmes de la Colombie-Britannique de juin 2020 à juin 2021.

Elle fait également face à des accusations sur la base d'allégations similaires à Ottawa. La police de la capitale canadienne allègue que Mme Cléroux a utilisé un faux curriculum vitæ, une fausse carte d'identité de la Colombie-Britannique et l'un de ses pseudonymes connus, Melanie Smith, pour exercer comme infirmière dans une clinique de fertilité du 5 juillet au 12 août 2021.

La police d’Ottawa l’accuse également d'avoir utilisé le nom de Mélanie Gauthier le 26 juillet pour obtenir un emploi dans cette même clinique.

Mme Cléroux n'a jamais été autorisée à exercer la profession d'infirmière. Elle a suivi deux années d'études en soins infirmiers sans obtenir de certificat ou de diplôme.

Aucun dépôt de plaintes pour l’heure à Victoria

Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada de West Shore, qui est responsable de la région de l'île de Vancouver où se trouve la clinique, a déclaré qu'elle ne peut confirmer l'existence d'une enquête que si des accusations sont portées. Or, Mme Cléroux ne fait actuellement face à aucune accusation en lien avec son séjour à Victoria.

À Vancouver, les patientes de l'Hôpital pour Femmes de la Colombie-Britannique qui ont côtoyé Mme Cléroux l'ont largement décrite comme non professionnelle et impolie. Certaines se demandent si les complications qu'elles ont subies lors de chirurgies gynécologiques sont liées à sa présence dans la salle d'opération.

La police de Vancouver a déclaré que Mme Cléroux a utilisé le nom d'une véritable infirmière pour obtenir un emploi à Vancouver, mais les enquêteurs et l'autorité provinciale des services de santé ont refusé de révéler comment la fraude présumée a été découverte.

La prochaine comparution de Mme Cléroux devant la cour provinciale de Vancouver est prévue le 5 janvier.

L’ordre des infirmières et des sages-femmes de la Colombie-Britannique a déclaré la semaine dernière qu'il ne pouvait pas dire si des plaintes avaient été déposées contre Mme Cléroux dans l'une ou l'autre des villes, mais fait savoir qu’il a publié un avis public pour informer les employeurs et le grand public.

Avec des informations de Bethany Lindsay