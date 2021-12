Les hôpitaux de Cold Lake et de Red Deer obligés de transférer des patients

La pression sur le système hospitalier en raison du manque de personnel et de l'augmentation de la demande force des hôpitaux en Alberta à annuler des services et à transférer des patients vers les grands centres urbains.

À Red Deer, 14 patients en attente d'une intervention chirurgicale ont dû être transférés à Calgary et Edmonton en fin de semaine.

L’hôpital de Red Deer a connu un nombre plus élevé de patients nécessitant une intervention chirurgicale qu’à la normale, ce qui a été aggravé par des postes vacants au sein du personnel de la salle d'opération ce qui a eu un impact sur le nombre d'interventions pouvant être effectuées à Red Deer , a déclaré Service de Santé Alberta dans un communiqué.

À Cold Lake, Services de Santé Alberta confirme aussi qu’il n’y a pas d’anesthésistes, une situation qui devrait durer quelques semaines.

En raison d'une pénurie d'anesthésistes et de l'incapacité d'obtenir un remplaçant, le centre de soins de santé de Cold Lake va connaître des interruptions de service temporaires à partir de 16 h, le 9 décembre 2021 jusqu’à 7 h, le 3 janvier 2022 et de 16 h le 14 janvier 2022 à 8 h, 17 janvier 2022 , dit Service de Santé Alberta dans un communiqué. Les services de chirurgie, de réponses en cas d’accidents vasculaires cérébraux, d'obstétriques et les soins respiratoires et de réponse à la COVID-19 sont touchés.

Les efforts de recrutement sont en cours, mais les anesthésistes sont extrêmement difficiles à trouver , ajoute Service de Santé Alberta.

La situation préoccupe Tara Noseworthy qui attend son deuxième enfant et qui devra accoucher à Edmonton. Elle a participé lundi à une conférence de presse organisée par le Nouveau Parti démocratique sur les problèmes dans les hôpitaux.

Ça devrait être un des beaux moments de la vie et au contraire, c’est très stressant , dit Tara Noseworthy.

Ma médecin m’a référé, mais ç'a été un cauchemar pour voir un docteur à Edmonton. Le premier a refusé parce qu’il avait trop de patients. Le deuxième médecin n’avait pas reçu ma demande de référence et ça prit une semaine de ping-pong entre ma clinique et la sienne pour m’assurer que la référence avait bien été envoyée. C’est stressant et ce n’est certainement pas comment je pensais passer les dernières semaines de ma grossesse , dit Tara Noseworthy.

Elle doit se rendre mercredi à Edmonton rencontrer le médecin qui sera là à son accouchement.

Comme elle a eu son premier enfant à 36 semaines, elle s’inquiète d’autant plus de toute cette incertitude qu’elle arrivera mercredi à sa 37e semaine de grossesse.

Les médecins que nous avons ici sont géniaux et j’ai cru que j’allais accoucher à Cold Lake comme pour mon premier enfant , dit-elle.

Des pénuries de médecins ont aussi forcé la fermeture de l’urgence du centre de soins Sacred Heart de McLennan en décembre pendant 72 heures.