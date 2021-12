La sélection de Lukas Cormier fait bien des heureux

L'annonce a beau avoir été faite tard, dimanche soir, rien n'allait empêcher ses partisans de lui témoigner leurs encouragements, comme en font foi de nombreux messages sur les médias sociaux.

Les médias n'avaient pas accès aux joueurs, lundi, donc, Lukas n'a pas été rendu disponible par Hockey Canada pour une entrevue. Mais, son père, Mario, raconte comment la soirée de dimanche s'est déroulée, après deux parties contre les étoiles universitaires.

Lukas Cormier, lors de l'un des matchs contre les étoiles universitaires, en fin de semaine. Photo : Hockey Canada

La famille a suivi le dévoilement à distance. Le défenseur était bien assis dans sa chambre d'hôtel à Calgary tandis que ses parents étaient sur le bout de leur chaise à Sainte-Marie-de-Kent.

Après la partie, tout le monde s'en allait à l'hôtel, dans sa chambre , raconte Mario Cormier. Les gars attendaient que le téléphone... ne sonne pas! On était au téléphone avec lui dans les dernières minutes. Puis, quelqu'un a cogné à la porte et ç'a été confirmé qu'il était choisi.

C'est un moment de fierté pour toute la famille. Lukas a été choisi cette année, alors qu'il avait été retranché en décembre 2020.

« C'est spécial, c'était son rêve comme bien des jeunes de la région et du Canada. Mais, ce n'est pas fini, le travail commence. » — Une citation de Mario Cormier

En effet, il y a 25 joueurs sélectionnés, mais tous ne joueront pas chaque partie. Ils devront faire leurs preuves lors de la suite du camp d'entraînement qui commence mardi à Banff, en Alberta. Puis, il y aura trois parties hors-concours avant le début du championnat, le 26 décembre.

Il a joué une partie comme un professionnel, comme Vegas lui demande, comme les Islanders veulent qu'il joue , analyse Mario Cormier.

Lukas a toujours été un grand partisan du Championnat mondial junior. On le voit, en haut à gauche, devant son père, Mario, et sa mère Gisèle. On reconnaît sa soeur Dominique dans la première rangée. Photo : Famille Cormier

C'est sûr qu'il aurait pu se lancer et faire plus de points et se porter à l'attaque. Mais, il a fait ce qu'on lui a demandé , ajoute le paternel.

Il y a eu de bons joueurs du Nouveau-Brunswick, des Acadiens, qui sont passés par là.

Lukas Cormier se joint à un club sélect d'Acadiens qui ont joué pour l'équipe canadienne : Roland Melanson (1979), Scott Pellerin (1990), Sean Couturier (2011), Patrice Cormier (2009 et 2010), Philippe Myers (2017) et Luc Bourdon (2006 et 2007).

Le premier match du Canada aura lieu le 26 décembre contre la République tchèque. Et la famille Cormier devrait se rendre à Edmonton.

Ça va faire notre cadeau de Noël. On espère pouvoir s'y rendre avec la famille. C'est ce qui sera nos vacances.